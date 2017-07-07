بالفيديو - هل اتخذ القرار بتحرير جرود عرسال؟

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كان السيد نصر الله واضحاً في طرحه هذا في 11 ايار الماضي. بالمباشر ابلغ المسلحين في جرود السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا ان لا افق لمعركتهم وان لا امل لهم.خلف هذا الاستعداد كانت المعلومات تتوالى عن رغبة عدد من النازحين في مخيمات عرسال المنضوين في صفوف ما يعرف بسرايا اهل الشام بالعودة الى سوريا، في مقابل الرفض القاطع لجبهة النصرة لكل الطروحات اكانت اخلاء للجرود او تأمين ممرات آمنة للمسلحين الى ادلب او الدخول في مصالحة مع الدولة السورية.اليوم يبدو ان مفاوضات سرايا اهل الشام مع النصرة وصلت الى حائط مسدود. حتى ان مصادر ميدانية تلفت الى ان ابو مالك التلي عمد الى تهديد سرايا اهل الشام وان الخلاف تتطور بين الطرفين الى درجة تبادل العبوات الناسفة.فهل يعني ذلك ان الحسم في جرود عرسال قد اقترب؟ لا تستبعد المصادر الميدانية الحسم القريب من دون تحديد تاريخ بذاته، مشيرة الى ان التحضير للعمليات بدء قبل شهر رمضان وهي تستكمل، خصوصاً ان نسبتي نجاح التسوية وفشلها اعتبرتا متساويتين منذ عرض الأمين العام لحزب الله.علماً ان المصادر عينها تتوقع عودة دفعة جديدة من النازحين التابعين لسرايا اهل الشام خلال اليومين المقبلين ما لم تعرقلها النصرة.وفي تذكير لخريطة الانتشار العسكري على الحدود الشرقية، ، لا يزال ارهابيو النصرة وداعش مسيطرين على مساحة تمتد من جرود عرسال جنوباً، حيث تتركز جبهة النصرة بصورة خاصة في نقاط مدينة الملاهي ووادي الخيل والرهوة، الى جرود القاع شمالاً حيث يتركز الوجود الداعشي شمال جرد عرسال وفي جرود رأس بعلبك والقاع. يقابلها انتشار لمواقع المقاومة من رأس بعلبك حتى عرسال حيث مواقع الجيش اللبناني.هذا واقع الانتشار بعد تسلم الجيش لأكثر من 10 مراكز من حزب الله تمتد على طول 110 كلم من عنجر جنوباً الى حدود عرسال شمالاً، وذلك بعد التسويات التي عقدت في مناطق ريف دمشق الغربي وانسحاب المسلحين الى ادلب.مواقع الارهابيين الحالية هي ما تبقى من نطاق سيطرتهم السابق الذي كان يمتد من الزبداني مروراً بعرسال والقصير وصولاً الى المناطق المحاذية لشمال لبنان.إذاً طبول حرب الحسم ضد الارهاب تُقرع. يبقى تحديد الوقت وسط تأكيد المتابعين ان دور المسلحين في هذه الجرود انتهى وان الهدف من ابقائهم انتفى، ما يعني ان بديل التسوية هو الحسم العسكري الحتمي في مواجهة مسلحين يذهبون الى حروبهم في الأساس قتلى. (شاهد الفيديو المرفق)