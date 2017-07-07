أبي خليل قدم في هيوستن عرضا لدورة تراخيص البترول واجتمع مع شركات أميركية للتنقيب البحري

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قدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل خلال ندوة نفطية في هيوستن، عرضا مفصلا عن مسار دورة التراخيص وقطاع البترول عامة بمشاركة واسعة من الشركات الأميركية والدولية وأصحاب الاختصاص والاعلاميين.

ورافق أبي خليل كل من رئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، والمستشار غسان الخوري، في خطوة تأتي في إطار الجهد التسويقي الذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه قبيل إغلاق دورة التراخيص الأولى في 15 أيلول 2017.

وسبق اللقاء اجتماعات مع كبرى الشركات الأميركية المتخصصة بالتنقيب البحري والتي تتطلع إلى المشاركة بأعمال الاستكشاف، التي ستقوم بها الشركات المؤهلة والفائزة.