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الدكتور جورج سعيد حيٌ في ذاكرة المناضلين الشرفاء (بسام ضو)

7
JULY
2017
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غياب المناضل الدكتور جورج هو غياب موجع أليم لجميع عارفيه وقادريه ورفاقه المناضلين في التيّار العوني ، وهم كثر وقد أعربوا عن خسارتهم بفقده فور إنتشار نبأ وفاته ، لا بل عن خسارة لبنان والمناضلين الشرفاء بأحد أبّر أبنائه به ، وقد حمل الدكتور جورج وطنه في قلبه وضميره وإهتمامه حيثما حلّ وإرتحل . كانت له نشاطات بارزة على الصعيد الوطني في ذروة عهد الوصاية ، فإستطاع أنْ يكون صديقا لمتخاصمين وقريبا من فئات متنافرة في حروب الأخوّة ، وكان مؤاسيا لكل مناضل إدخِلَ السجن ، وغالبا ما كان يُردِّدُ مع السجناء المظلومين :" إذا أُدْخِلَ السِجْنُ حُـرٌ صار السَجْنُ حرية ".
في عهد الوصاية كُلِّفَ من قبل العماد ميشال عون رسميا تنظيم العمل المقاوم في بلاد جبيل على صعيد تنظيم القضاء وتنظيم عمل المناضلين ، وحينها كنتُ قد خرجت من سجن العبودية إلى الحرية المجتزأة التي كانتْ تخنقها عبودية الوصاية ، وعرض عليَّ معاونته في عملية التنظيم هذه المُكلّف بها ، وكان لي شرف التعاون مع أشرف مناضل حيث لا يختلف العاقلون والشرفاء من أجل التمكين للقيم الوطنية والخيرات والحق والعدل والمساواة بين كل اللبنانيين وإحترام حقِّهم في التفكير والتعبير وحرية الإعتقاد وحق المواطن في تقرير مصيره في وطن حر ذو سيادة وعزّة وكرامة .

وكنت على يقين من أنّ النضال والتنظيم أمران صعبان في ظل وجود سلطة قمعية جائرة خنوعة عميلة ، وإعتبرنا بعد إجتماع مطوّلْ أننا نحتاج إلى العديد من المهام التي تساعد على تسيير العمل ضمن الإمكانيات المتاحة وبطريقة صحيحة وسليمة مما يُساهم في توفير الوقت وعدم إعتقال المناضلين وعمليا إيصال الصوت الحر إلى حيث يجب أن يصل ، وبالتالي تحقيق أهداف العمل المقاوم بعيدا عن التعقيدات أو الروتين ، لذلك تـمّ التفكير آنذاك في إستحداث لجنة تنظيمية تألفت من أشرف المناضلين ساهمت في تنفيذ العديد من التحركات وساعدت في إستمرار سير العمل دون وجود عوائق داخلية لأنّ الهدف كان الحرية للوطن ولمؤسساته الشرعية .وقرّرنا سلسلة خطوات من شأنها إعادة تنظيم المناضلين وتعزيز نشاطاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة ، وقد شكّل عملنا المقاوم مفهوم الحرية النابض الذي يُنظّمْ تقدم عملنا السياسي الحر في وجه سلطة جائرة ، كما مشاركة المناضلين المدركين دورهم في إيصال أصواتهم لمراكز القرار ، من هنا إرتأينا ضرورة تكثيف العمل ضمن القضاء الموكل إلينا تنظيمه في وجه نظام كان آنذاك يُمارس ممارسات قمعية ضد مواطنيه حيث تطوّرت أحيانا في إتجاه توقيف مناضلين والإطباق عليهم في مراكز أعمالهم ، حيث إنتهكت حقوق الإنسان وحقوق المناضلين ، وكان رحمه الله يعمل جاهدا لإطلاق كل من يعتقل من دون أي شروط مسبقة ويعمل على إحقاق العدالة .


هدف نضالنا كان العمل من أجل تطبيق القرارات الدولية ، الدّاعية إلى إنسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان ، وإرسال تقارير عاجلة إلى العماد عون المنفي قسرا وخلافا لكل الأعراف والقوانين تشرح مضامينها ما يحصل تباعا داخل القضاء مع المناضلين ، وما يحصل على صعيد لبنان عامة ، وإلى مراكز القرار حيث كُنا ندعوا إلى التدخل في ما يجري من أحداث ضد الشعب اللبناني . غالبا ما كان يُردّد أمام المناضلين وعارفيه إلى متى ستستمّر السلطة في تسخير القضاء لأغراض سياسية بحتة ، إذ أصبح اداة ضغط وإقتصاص من المناضلين الشرفاء ، وكل من يتجرّأ على الوقوف في وجه بعض الممارسات الخاطئة والمخالفة للأصول الديمقراطية وللمصلحة الوطنية العليا . إنّ هذا الأمر خطير جدا على مستقبل القضاء والمؤسسات الرسمية والوطن ، ما دام القضاء هو أساس المُلك والملاذ الأخير للمواطنين ، فإنْ هوَ هَلِكَ سقطت كل مقومات الكيان .


نضالنا مع الدكتور جورج كان يهدُف إلى الثبات على المبادىء والأهداف الوطنية الجامعة من سيادة كاملة ووفاق تام وحريات حقيقية ، ونضالنا كان يرتكز على تحركات سلمية وميدانية من أجل تحقيق ما نصبو إليه ، وبقينا طوال فترة الوصاية وبالرغم من الإعتقالات التي تعرّض له أغلبية المناضلين عصيين على التطويع والتحجيم أمينين على الثوابت التي نؤمن بها أوفياء لقائد مسيرة تحرير لبنان من خطر الإذلال والإحتلال منفتحين على كل من يؤمن بالقوانين الدولية واللبنانية ولكل صادق مؤمن كما نحن نؤمن ببناء وطن الحرية والسيادة والعدالة والمساواة .

غياب الدكتور جورج يُعتبر فقدان قيمة لبنانية كبيرة جدا ورجلا شجاعا في إبداء الرأي السديد وإعلان الموقف اللبناني السليم، فخر بلاد جبيل والتيّار العوني أنهما قدّما للبنان وجها بارزا وكبيرا في حجم الوزن السياسي في العالم للمناضل الكبير جورج سعيد .


جورج سعيد كنت كبيرا وصديقا مخلصا ووفيا ، وكنا نتعاون لخدمة لبنان من أجل وفاق وطني حقيقي يجسد الروح الوطنية الأصيلة روح الوفاق الحقيقي وروح الديمقراطية الصحيحة . وكم أتمنى على فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون وتخليدا لذكراه وإحتراما لشخصه الكريم ولنضالاته الشريفة ولعطاءاته السامية أن يُصدر مرسوم إستحداث شارع بإسمه في مدينة جبيل التي ناضل منها وخرج منها نضاله إلى كل لبنان . الدكتور جورج سعيد رحمك الله وأسكنك فسيح جنّاته .


بسام ضو

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