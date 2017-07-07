كنعان ضيف الهيئات الاقتصادية: لتعزيز ملاك الدولة وتطويره واصلاحه واعطاء العاملين حقوقهم

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عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار لقاء مع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في حضور اعضاء الهيئات، وخصص اللقاء لمناقشة الاجراءات الضريبية المنوي اقرارها، وكلفة سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تغطية تمويلها والاعباء التي ستتركها على المؤسسات والمواطنين.

وأعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان "رفضها المطلق لأي اجراءات أو زيادات ضريبية جديدة، لأن من شأن ذلك زيادة الانكماش الاقتصادي والضغوط على المؤسسات التي تعاني أصلا مشكلات متعددة الأوجه أودت حتى الآن بالآلاف منها".

وأكد ضرورة "إعطاء الاولوية الآن للخطة الاقتصادية التي ستطلقها الحكومة والاجراءات التحفيزية لتنشيط الحركة ورفع معدلات النمو، لأن هذا الامر يشكل الطريق القويم لاعادة النهوض بالاقتصاد الوطني ووقف مسلسل اقفال المؤسسات وإعادتها الى وضعها الطبيعي، وتوفير فرص عمل جديدة للبنانيين".

القصار

في بداية اللقاء تحدث القصار فرحب بكنعان، وقال: "إننا كهيئات اقتصادية ننوه بحرص حكومة استعادة الثقة على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم. ومن الضروري الإسراع في إجراء موازنة العام 2017 مع فصلها عن مشروعي الضرائب الجديدة وسلسلة الرتب والرواتب".

واشار الى ان "تكلفة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الجديدة وغلاء المعيشة بحدود 4450 مليار ليرة، وهي ستؤدي في حال إقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، إلى تعميق حالة الركود والانكماش الاقتصادي. كما أن الزيادات الضريبية التي يتضمنها مشروع موازنة العام 2017 ستصيب بالعمق مداخيل وأرباح قطاع الشركات والمصارف وتاليا وضعها ونشاطها وقدرتها على النمو والتوسع".

وقال: "لقد أكدنا ونؤكد ضرورة سعي الحكومة الجاد والجدي لوقف الهدر والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين جباية أموال الدولة من القطاعات والمؤسسات والأفراد، وضبط الإنفاق غير الضروري في مجالات عديدة، كمدخل لتحقيق الإصلاح المالي المنشود. كما أنه من الضروري ترشيد القطاع العام، أي خفض حجمه في الاقتصاد اللبناني، وذلك عن طريق وقف التوظيف العشوائي في المؤسسات العامة بصفة أساسية، وضرورة زيادة إنتاجية هذا القطاع عن طريق مكافحة البطالة الموجودة فيها بشكل خاص".

وتابع القصار: "من الأهمية بمكان أن يصار إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق عملية تنمية وتطوير البنى التحتية في لبنان، وهي ضرورية لتحفيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. كما أنه من المطلوب التعامل بجدية ومسؤولية كاملتين مع الملف النفطي، واتخاذ الإجراءات المؤسساتية والقانونية والعملية المناسبة لإطلاق هذا الملف على النحو الذي يكفل تحقيق مصلحة لبنان".

وقال: "الحكومة مدعوة إلى التركيز على أزمة النازحين السوريين وتأثيرها السلبي المتفاقم على الاقتصاد الوطني والبنى التحتية والوضع الأمني وحتى الوضع الاجتماعي علما بأن معدل البطالة الحالي يقارب أو يزيد على 20 في المئة".

شقير

ثم ادار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير الحوار، فتحدث عن أهمية هذا اللقاء الحواري بين رئيس لجنة المال والموازنة والهيئات الاقتصادية لاجراء قراءة موضوعية وعلمية حول كل الامور المتعلقة بالاجراءات الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب، مشددا على ان "دقة الظروف التي يمر فيها البلد وصعوبتها على مختلف المستويات لا سيما على المستوى الاقتصادي تفرض ان يتم التعاطي مع هذه الملفات الحساسة بالكثير من الدقة ومن ضمن نظرة شاملة، تأخذ في الاعتبار مشكلات القطاعات والمؤسسات وعدم قدرتها على تحمل أي اعباء".

وحذر شقير من أن "القفز فوق هذه الحقائق المرة، من شأنه ان يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي استقرار البلد".

وحدد بعض الاولويات "منها قبل كل شيء، اجراء الاصلاحات الضرورية، وقف الهدر والفساد، وتحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات جديدة".

عرض قطاعي

وتحدث رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عن التراجعات التي سجلتها الصناعة اللبنانية في السنوات الخمس الماضية، "لا سيما انخفاض الصادرات حوالي 1،2 مليار دولار، واستنزاف كل المخزونات"، مطالبا باجراءات تحفيزية وببرنامج اقتصادي متكامل ينفذ لمدة ثلاث سنوات.

من جهته، قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس "ان القطاع التجاري منكوب"، مشيرا الى تراجع الحركة التجارية في السنوات الماضية بحدود 35 في المئة، "مما أدى الى انعدام الارباح وفي الكثير من الاحيان تراكم الخسائر لدى معظم التجار"، مطالبا بتحفيزات وتسهيلات واعفاءات ضريبية وضخ استثمارات في السوق.

أما رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، فتحدث عن حركة بيع التجزئة في لبنان التي سجلت تراجعا كبيرا في السنوات الماضية، مشيرا الى ان "المؤشر الذي تصدره الجمعية بالتعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان يظهر استمرار تدهور بيع التجزئة في لبنان في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري"، محذرا من فرض المزيد من الاعباء على المؤسسات والمواطنين.

وعرض رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر الواقع السياحي في لبنان، فاشار الى "تراجع كبير في الحركة السياحية ناتج من غياب السائح الخليجي، الذي انعكس ايضا على القطاعات الاخرى خصوصا القطاع التجاري"، مؤكدا ان "عودة الخليجيين الى لبنان يشكل ركيزة اساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني".

بدوره عرض رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو واقع قطاع المقاولات والعقار في لبنان "الذي سجل تراجعا كبيرا في السنوات الماضية نتيجة ندرة المشاريع التي تنفذها الدولة"، مشددا على "ضرورة اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات كبيرة في البلد، وهذا كفيل بتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية المختلفة".

وتلاه رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، فأشاد بتعاطي كنعان مع مشروع موازنة العام 2017، وفي حديثه عن الصعوبات التي تعانيها المؤسسات اشار الى ان القروض الانتاجية المدعومة تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهي لمدة سبع سنوات، ونتيجة الصعوبات الكبيرة تم اتخاذ الاجراءات تمديد سدادها لآجال طويلة، مشيرا الى ان هناك جزءا من الضرائب المقترحة لا يمكن تحصيلها على الاطلاق.

كنعان

وبعد الانتهاء من المداخلات تحدث كنعان، فأكد ان "القطاع الخاص قيمة لبنانية يجب المحافظة عليها والقطاع العام ثروة يجب تعزيزها وتطويرها". وقال: ‏ لقد انهينا ف لجنة المال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

اضاف: "اعرف قيمة القطاع الخاص والمبادرة الفردية التي أمنت استمرارية لبنان عندما غابت الدولة في الحرب. ومثل هذه اللقاءات الحوارية التي تطرح فيها الامور بوضوح وعلم، تفتح الباب على التشارك بالهموم في سعي الى ايجاد الحلول".

واعتبر كنعان انه "لا يجوز ان نكون في دولة واحدة امام معسكري القطاع الخاص والقطاع العام، وارباب العمل والعمال، بل المطلوب التضامن والاستماع الى هواجس كل طرف لنتمكن من الانتقال من الواقع الحالي الى واقع افضل، وهدفنا في ما نقوم به هو الحفاظ على مجتمعنا بالمحافظة على القطاعات المنتجة وحقوق العمال".

وشدد على أنه "يجب تعزيز ملاك الدولة وتطويره واصلاحه واعطاء الحقوق للعاملين فيه"، ‏ولفت الى ان "الشغور بالدولة 70 في المئة وهذا الواقع يجب الا يستمر ولن يستمر في المرحلة المقبلة".

واوضح ان "اصلاحات عدة تتضمنتها موازنة العام 2017 انطلاقا من توصيات لجنة المال والموازنة في سياق قوننة الانفاق ووضع حد للواقع المالي الحالي"، مشيرا الى أن "العجز هو في حدود الـ7800 مليار ليرة بحسب أرقام وزير المال، والنفقات الاستثمارية 9 في المئة فقط، اما النفقات الجارية فتصل الى 91 في المئة‏ بين رواتب وخدمة دين وعجز كهرباء ونفقات تشغيلية"، مشددا على ان "الشفافية مطلوبة لمصلحة الجميع، والهدف تأمين موازنة مع اصلاح فعلي والانتهاء من مشكلة الحسابات بمقاربة قانونية ودستورية مطلوبة من الحكومة ووزارة المال".

واعتبر كنعان أن "المطلوب رؤية متكاملة للحلول لان الجسم اللبناني يقوم بمكونيه العام والخاص وهدفنا القطاعات المنتجة وحقوق العمال"، مشيرا الى ان المطلوب "رؤية اقتصادية تترجم من خلال موازنة العام 2018 وتترافق مع الاصلاح".

وقال: "هناك اهتمام دولي بلبنان واستقرارنا ليس صدفة، بعد الالتفاف الوطني حول العهد الذي لديه كل الارادة والعمل للانجاز. والتفاهمات الموجودة على الصعيد الحكومي وبالتعاون مع المجلس النيابي يجب مقاربة الملفات وتفكيك الالغام لان استمرارها سيلحق بالضرر بجميع القطاعات وبالدولة على حد سواء".

‏وختم: "اذا سقط الهيكل فسيسقط على الكل، لذلك ادعوكم الى تعميم تجربة التضامن بينكم لتشمل الجميع من قطاعين عام وخاص، ونحذو حذو الالتفاف الحاصل حول العهد والدي الغى الانقسام العمودي الذي كان حاصلا قبل الانتخابات الرئاسية، وهذه ضمانة لبنان واستقراره في ضوء ما يحصل في المنطقة من حريق كبير لم يسلم منه احد".