شهر احدهما المسدس بوجه الموظفين ليسلبا ملايين الليرات.. ماذا حصل في هذه الشركة في جسر الباشا؟

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين كانوا على متن دراجة نارية، يعتمران خوذتين زجاجهما حاجب للرؤية، دخلا الى المكتب المخصص للرواتب داخل مبنى شركة نستلة في محلة جسر الباشا.

وقد شهر أحدهما مسدسا بوجه الموظفين ورش الثاني مادة مخدرة ما أفقدهم الإدراك وسلب مبلغا ماليا قدره 104 ملايين ليرة لبنانية، وصودف دخول السالبين أوقات صرف الرواتب الشهرية للموظفين.

ولفتت الوكالة الى انه تم سحب الكاميرات الموجودة من الداخل وعلى المدخل، بعد إعلام قوى الأمن ولا سيما عناصر فصيلة سن الفيل حيث يقع المكتب ضمن نطاق عملها، لمعاينتها بعد الإستماع الى إفادة الموظفين بالوقائع الحاصلة.

وقد بدأت التحقيقات في محاولة لمعرفة هوية السالبين بناء على إشارة القضاء.