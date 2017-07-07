لقاء لهيئة عاليه مع الوزير رائد خوري

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بدعوة من هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر عقد لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مكتب هيئة القضاء.

بداية رحب منسق قضاء عاليه أسعد صوايا بالوزير خوري في بيته وبين أهله، كما ألقى أمين سر هيئة القضاء المحامي ربيع معلوف كلمة عرض فيها لمسيرة خوري في مجال القطاع المصرفي ونضاله في التيار منذ دراسته الجامعية.

ثم شرح خوري مصاعب الاقتصاد اللبناني وارتباطه بالازمة الخليجية والحرب على سوريا بالاضافة الى تكاثر اعداد النازحين السوريين وعمليات التهريب، شارحا خطة الوزارة الهادفة إلى تذليل تلك المصاعب انطلاقا من التوافق السياسي بين مختلف الاحزاب اللبنانية.