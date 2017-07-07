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استعدوا - كتل هوائية حارة تضربُ لبنان مجدداً..!

7
JULY
2017
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اتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد السبت غائماً جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى من دون تعديل على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبياً.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.
 
السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات أحيانا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. 
 
الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وبداية ارتفاعها على الساحل.
 
درجات الحرارة المتوقعة على الساحل غدا من 22 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 26 درجة، في الأرز من 15 إلى 27 درجة وفي الداخل من 17 إلى 37 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س 
 
- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 بالمئة.
 
- البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 29 درجة.
 
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 5,33، ساعة غروب الشمس: 19,52. 
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