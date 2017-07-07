بالصور - بقيت محتجزة على شرفة منزلها ليومين في بيروت!

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أنقذت عناصر من الدفاع المدني اليوم سيدة فلسطينية الجنسية، في العقد السابع من العمر، احتجزت على شرفة منزلها الكائن في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في بربور - بيروت.

وقد لاحظ الجيران الذين يقطنون في المبنى المقابل أنها محتجزة على الشرفة بعد أن تعذر عليها فتح باب الغرفة. السيدة التي تعاني من داء الزهايمر بقيت في مكانها ليومين من دون أن تتمكن من طلب النجدة.

الجيران اتصلوا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني وهرعت العناصر على الفور لإنجاز المهمة. وقد اضطرت للدخول من الشرفة عبر استخدام حبال الإنقاذ لأن الباب الرئيسي كان مقفلاً من الداخل. وقد سلمت لأقارب لها بعد التأكد من أنها بحال صحية جيدة.