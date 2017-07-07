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سيتي سنتر بيروت يستقبل نجوم فريق برشلونة Gerard Pique، Sergio Busquets و Jordi Albaمحقّقاً أسعد اللحظات لمحبّي رياضة كرة القدم

7
JULY
2017
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إستضاف سيتي سنتر بيروت، التابع لشركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، المدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ثلاثة من نجوم الكرة الإسبانية من فريق برشلونة Gerard Pique،  Sergio BusquetsوJordi Alba الذين لديهم قاعدة جماهرية كبيرة في لبنان. 
 
إستهلّ اللقاء بمؤتمر صحفي أقيم في Vox Cinemas، بالتعاون مع Eagle International Professional قدّمه لاعب كرة السلة اللبناني الشهير وليد دمياطي. جمع المؤتمر عدد كبير من محرري الأخبار الرياضيّة ووسائل الإعلام والمدوّنين ومتتبّعي الألعاب الرياضية الذين حضروا للقاء النجوم في زيارتهم الأولى الى لبنان.
 
كان للاعبين الثلاثة كلمة في المناسبة، عبّروا فيها عن سعادتهم بزيارة لبنان ولقاء المشجّعين والمعجبين الذين تجمّعوا بالآلاف حول المسرح الذي خصّصه سيتي سنتر بيروت لهذه الغاية. 
 
كانت كلمة أيضاً للسيّد سليمان ملاط، المدير الأول – سيتي ستر بيروت، قال فيها: "من دواعي سرورنا أن نستقبل اليوم لاعبي كرة القدم العالميين في سيتي سنتر بيروت. نحرص دائماً على دعم مثل هذه الأحداث والمناسبات المهمّة عبر تقديم منبرنا ومشاركة الأوقات المميّزة، بما أنّ هذا يصبّ ضمن رؤيتنا التي تقوم على تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم."
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