بالصور - ماذا حصل لموقعا الأمن العام اللبناني ومديريّة أمن الدولة عند منتصف الليل؟

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تعرّض موقعا الأمن العام اللبناني ومديريّة أمن الدولة عند منتصف الليل الى خرقين على التوالي من قبل ما يسمّى "جيش الثورة السوري الالكتروني" وذلك بعد أيّام على خرق موقع تلفزيون لبنان الالكتروني.

وجاء في النصّ الذي نشر على الصفحة الرئيسة للموقعين، تحت شعار "جيش الثورة السوري الالكتروني": "إنّ ما قامت به قوات الجيش اللبناني مدعومة بمليشيات حزب الله بحقّ اللاجئين السوريّين جريمة نكراء بحقّ الإنسانيّة والقوانين الدوليّة من خلال قتل وتعذيب اللاجئين الذين هربوا من جحيم الحرب الى جحيم اللجوء. هذه المرة سنكتفي بتسريب قواعد البيانات وفي المرة القادمة سيكون الموضوع أكبر بكثير ممّا تتخيّلون. ونحن مستمرّون بهذه الاختراقات طالما أنّكم مستمرّون في طغيانكم تجاه من ضاقت بهم الأرض واتسعت لهم المقابر أو مخيّمات اللجوء".