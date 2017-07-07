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عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 تموز 2017

7
JULY
2017
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 الأخبار: الحسم في جرود عرسال قريباً

 

 

الديار: «النصرة» أجهضت التسوية «وساعة الصفر».. قريباً ؟

 


الأنوار: رئيس اركان الجيش: عملية عرسال مقدمة للقضاء على الارهاب في لبنان

 


البناء: أوروبا مسرح اللقاء الروسي الأميركي وساحة التنافس الأولى على سوق الغاز ونشر القوات
قمة ترامب وبوتين: محاولة صفقة تاريخية أم ربط نزاع أم قواعد اشتباك؟
عودة النازحين مؤجَّلة بقرار أميركي كخزان انتخابي لما بعد التسوية... ولبنان رهينة

 


النهار: "تحرير" جرود عرسال قريباً على يد "حزب الله"

 


المستقبل: أكد في حفل تخريج طلاب الجامعة العربية عدم الدفع بالنازحين إلى مصير مجهول
الحريري: الاتصال بالنظام السوري خروج مرفوض على قواعد النأي بالنّفس

 


الجمهورية: السلطة تغرق البلد

 

 

اللواء: خلاف لبناني – أممي حول النازحين .. والحريري لمخيمات آمنة داخل الحدود السورية

 

 

the daily star: Hariri: Calls for Syria talks threaten stability

 


l'orient le jour: II - « La vie de mon fils en vaut trois autres »

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