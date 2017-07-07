عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 تموز 2017

الأخبار: الحسم في جرود عرسال قريباً
الديار: «النصرة» أجهضت التسوية «وساعة الصفر».. قريباً ؟
الأنوار: رئيس اركان الجيش: عملية عرسال مقدمة للقضاء على الارهاب في لبنان
البناء: أوروبا مسرح اللقاء الروسي الأميركي وساحة التنافس الأولى على سوق الغاز ونشر القوات
قمة ترامب وبوتين: محاولة صفقة تاريخية أم ربط نزاع أم قواعد اشتباك؟
عودة النازحين مؤجَّلة بقرار أميركي كخزان انتخابي لما بعد التسوية... ولبنان رهينة
النهار: "تحرير" جرود عرسال قريباً على يد "حزب الله"
المستقبل: أكد في حفل تخريج طلاب الجامعة العربية عدم الدفع بالنازحين إلى مصير مجهول
الحريري: الاتصال بالنظام السوري خروج مرفوض على قواعد النأي بالنّفس
الجمهورية: السلطة تغرق البلد
اللواء: خلاف لبناني – أممي حول النازحين .. والحريري لمخيمات آمنة داخل الحدود السورية
the daily star: Hariri: Calls for Syria talks threaten stability
l'orient le jour: II - « La vie de mon fils en vaut trois autres »