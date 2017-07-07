أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تموز 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

رأت أوساط سياسية أنّ الانتخابات النيابية الفرعية المزمع إجراؤها في شهر أيلول المقبل في طرابلس وكسروان لانتخاب ثلاثة نواب ستكون بمثابة استطلاع رأي للناخبين لقياس اتجاهات الرأي العام في الانتخابات الأصلية التي ستتمّ بحسب المعلن في أيار العام المقبل، وكذلك المعايير السياسية والعائلية التي سيعتمدها المرشحون والأقطاب الداعمون لهم في التحالفات بعد بروز قوى سياسية جديدة تطمح إلى إحداث خروق كبيرة في اللوائح الانتخابية الأساسية، ولا سيما في طرابلس.

كواليس

قال مصدر متابع للأزمة القطرية السعودية إنّ التفاهم على تسوية سيضمن رقابة أميركية على البنوك المركزية والتحويلات من دول الخليج، وهذا سيحمل أميركا مسؤولية تمويل الإرهاب أو سيؤدّي لتوقفه، ورقابة بريطانية عبر «بي بي سي» على قناتي «العربية» و«الجزيرة» وهذا يعني وقف السباب والشتائم لمحور المقاومة وتهذيب القناتين أو سقوط «بي بي سي»، ففي حال التفاهم يكسب محور المقاومة وفي حال الخلاف المستمرّ سينصرف الطرفان لاستثمار المال والإعلام والعلاقات ليضعف أحدهما الآخر فيرتاح محور المقاومة...





النهار: أسرار الألهة

مصالحة ممكنة

يسعى الرئيس

أمين الجميل لمصالحة بين نجله سامي والرئيس سعد الحريري...



المستقبل: يقال

إنّ قيادة الجيش كلّفت مكتب القانون الدولي الإنساني برفع تقرير عن التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي المتعلّق بظروف وفاة أربعة موقوفين سوريين إثر عمليّة عرسال الأخيرة.

الجمهورية: أسرار



حرف

جزم قطب نيابي بأن حرفاً واحداً لن يُغيّر في قانون الإنتخاب الجديد مهما طالب المطالبون.

وهج

يُردِّد قياديون في أحد الأحزاب أن مبرِّر إرتباطهم بحلف مُعيَّن خفّ وهجه بعد تحقيق مطلبين كبيرين، وكل الإحتمالات باتت مفتوحة على مصارعها.

اهتمام

تبيّن أن سبب إبتعاد أحد الأقطاب السياسيّين عن الساحة يعود الى إهتمامه بالمواضيع الداخلية قبل أن يبني على الشيء مقتضاه.



تعليق

علّق أحد الرؤساء على تأخُّر الولايات المتحدة في تعيين مسؤول معني بالملف النفطي والخلاف بين لبنان وإسرائيل وقال: «يبدو أن الإدارة الجديدة «متلبننة» حالها حال وزارة المغتربين التي طارت».