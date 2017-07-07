دوائر المطار ترصد حركة المصطافين والسياح لموسم الصيف .. والنتيجة؟

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تتركز الاهتمامات حاليا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على مواكبة الحركة اليومية لهذا المرفق الحيوي والاقتصادي الهام على صعيد وصول ومغادرة الركاب، لتبيان آفاق الموسم السياحي في البلد خلال فصل الصيف الحالي ولرسم صورة عن مدى نمو وتقدم الحركة السياحية أو تراجعها.

والمعروف ان أشهر تموز وآب وأيلول تستقطب السياح والزوار العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين لتمضية اجازاتهم الصيفية في رحاب لبنان مع أسرهم لأسابيع قد تمتد الى آخر الصيف في بعض الأحيان، على أمل ان يسجل فصل الصيف الحالي المزيد من النمو في اطار القطاع السياحي والاقتصادي للتأكيد مجددا ان الخريطة السياحية في المنطقة والعالم تحفظ اسم لبنان من بين الدول التي تتميّز بهذا الشأن.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ٣٠٧ الاف و٧٢٥ راكبا توزعوا على ١٧٢ ألفا و٦١٨ راكبا وصلوا الى لبنان و١٣٥ ألفا و٢٥ راكبا غادروا لبنان و٨٢ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ٢٤٤٩ رحلة منها ١٢١٨ رحلة وصول الى لبنان و١٢٣١ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:



بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر الى باريس.

النائب سيرج طورسركيسيان غادر الى روما.

النائب أمل أبو زيد غادر الى روما.

النائب أكرم شهيب غادر الى روما.

النائب وائل أبو فاعور غادر الى باريس.

الوزير السابق ابراهيم نجار عاد من لندن.

الوزير السابق فيصل كرامي عاد من لندن.

الوزير السابق طارق متري غادر الى روما.

الوزير السابق بهيج طباره غادر الى اليونان.

الوزير السابق سليم الصايغ غادر الى باريس.

الوزير السابق طلال الساحلي غادر الى ميكونوس.

الوزير السابق فارس بويز غادر الى اليونان.

الوزير السابق فريج صابونجيان غادر الى روما.

الوزير السابق ناصر الصعيدي غادر الى دبي.



الوزيرة السابقة نايلة معوض غادرت الى نيس.

الوزير السابق حسان دياب غادر الى اسطنبول.

الوزير السابق طلال المرعبي عاد من أثينا.

النائب السابق هاغوب قصارجيان غادر الى أرمينيا.

وزير النقل القبرصي ماريوس ديمترياديس غادر الى لارنكا.

وزير الصحة والاسكان المصري أحمد عماد الدين راضي وصل من القاهرة.

وزير التخطيط اليمني نزار باصهيب وصل من الرياض.

وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية هند صبيح مبارك الصبيح غادرت الى الكويت.

نائب وزير خارجية افغانستان اكيلبيك كمال الديتنوف غادر الى كازاخستان.

النائبة العراقية حنان محسن وصلت من بغداد.

أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر الى القاهرة.

سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي غادر الى روما.

سفير الأردن في لبنان نبيل مصاروه غادر الى عمان.

سفير كازاخستان عظمات بيرديباي غادر الى كازاخستان.

المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمود فكري وصل من دبي.