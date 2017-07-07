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بكل بساطة حصل اتفاق على موضوع الـ 15 دايرة مع السيد نصرالله. الوزير باسيل ل" كلام الناس": هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا

7
JULY
2017
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الوزير جبران باسيل ل "كلام الناس":
- سنحاول اقناع من لم يوافق على السماح للبنانيين المغتربين بالتصويت أن يعدلوا عن رأيهم
- اعطينا حق للمغترب بالتصويت والمشاركة في الانتخابات في لبنان
- نحن في حي بتروني استملكته الدولة لنبش الآثار واسترده اهل البترون وعملنا على اعطاء كل جالية لبنانية منزل
- مشاريع عديدة تقام في هذه القرية اللبنانية النموذجية لاعادة اللبنانيين المغتربين الى لبنان
- وردنا من الـ UNHCR أن حوالي 20 الف سوري عادوا الى ولكنهم ليسوا على استعداد لتسهيل عودة السوريين الى ارضهم
- موضوع النازحين يتم اما عبر الحكومة السورية او من دونها اما الحديث عن ضمانات دولية فنذكر أنهم يتحدثون عن "اندماج" وليس عن "عودة"
- نحن ندعو الى العودة والمجتمع الدولي يتحدث عن "الاندماج" في موضوع النزوح السوري الى لبنان


- دول اوروبية ترفض النازحين وتسنّ القوانين لمنع النازحين من دخول ارضها
- هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا فنحن ندفع لهم شهريا مقابل ما نشتريه منهم من كهرباء منذ سنوات طويلة
- المجتمع الدولي يريد ازاحة عبء النازحين عنه والصاق الامر بغيره
- المجتمع الدولي يعطينا مواعظ في كيفية التعاطي بملف النازحين شرط ان تبقى دولهم بعيدة عن خطر النازحين
- نحن منذ العام 2016 نسجل دخولاً مستمراً للنازحين السوريين الى لبنان
- لا احد بامكانه التأكد فعلياً من ارقام النازحين السوريين في لبنان الحقيقية
- في شهر 8 - 2016 رفعت مطالب للحكومة اللبنانية ولم يتم تبنيها وهي كناية عن تصور كامل وخطة كاملة لموضوع النزوح السوري
- نريد تشجيع العودة لا البقاء في موضوع النزوح السوري الى لبنان
- كل ما نقوله في موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من ضمن القوانين


- نحن نتحدث عن عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم
- اذا تركنا مليون ونصف سوري في لبنان نكون نريح النظام السوري عوض ان يتحمل النظام مسؤوليتهم
- بلغ عدد الولادات السورية في لبنان 111000 ! !
انا كوزير خارجية لبناني اصوّر كأني عنصري في موضوع النزوح السوري في وقت انا ادافع عن بلدي
- السجون امتلأت بالنازحين الذين يرتكبون افعالاً جرمية في لبنان
- يجب التمييز بين النازح "الامني " والاقتصادي والسياسي ...
- يجب ان نرصد كل النازحين السوريين في لبنان والتسجيل مهم جداً لدى الامن العام


- معيار القانون الجديد هو تحسين تمثيل المسيحيين في السلطة
- السيد حسن نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب
- حزب الله وافق على موضوع تصويت المغتربين
- بكل بساطة حصل اتفاق على موضوع الـ 15 دايرة مع السيد نصرالله
- كثر ارادوا عدم مجيء العماد عون رئيساً للجمهورية في لبنان
- طلب مني الرئيس الحريري أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين في الأيام المقبلة
- اكثر ما كنت خائفاً عليه هو ملف العقوبات الاقتصادية على لبنان بضوء النزوح والوضع الاقليمي
- لا يجب على النازحين ممارسة المهن التي يمارسها اللبناني بل الالتزام فقط بالمهن التي تنصّ عليها وزارة العمل والقوانين


- قريبا جدا ستبدأ التعيينات في مجلس الوزراء
- طرح مجلس الشيوخ لم يكن جديا مع أني كنت أعتبر المسار فرصة نحو الدولة المدنية والفرصة لا تزال قائمة ولهذا أعدت طرحه في لقاء بعبدا
- نتمنى الوصول الى الدولة المدنية في نهاية المطاف
- اتفاقنا الرئاسي مع القوات اللبنانية ترافق مع كلام مبدئي في موضوع قانون الانتخاب ووضعنا احتمالين بينها الـ 15 دائرة
- القانون الحالي يعطي قيمة للمرشح داخل قضائه ( من خلال الصوت التفضيلي )
- وزعنا الأدوار مع القوات اللبنانية حتى تمكنا من الحصول على الدوائر ال15 التي تشكل أكبر الضوابط التي كنا نطالب بها


- نحن على شاشة عرضت برنامجا حاول تشويه سمعتي وانا رفعت دعوى وسأتابعها حتى النهاية
- انا شاطر كفاية ليكون عندي اعمالي وشغلي وانا اعمل بتعب وكدّ ولولا عملي في السياسة لكانت اموالي اكثر
- من يتحاسب على التهم التي تساق ضدنا ؟ لدرجة أن الناس باتت مقتنعة بانني املك الاموال والثروات
- يجب محاسبة من يسيء الينا ومن بينهم الاعلام
- كل التهم التي تساق بحق التيار الوطني الحرّ هي ملفقّة وتدخل ضمن اطار حملة التشويه
- لم يسجّل علينا ولا بيع خط ولا بير مي ولا أي من الصفقات التي تقام عندما تتولى هذه الحقائب !
- انا متهم منذ العام 2008 بكل الوزارات والحقائب التي توليّتها.
- مهما قلنا وشرحنا في موضوع الكهرباء وغيرها ... هناك من يريد تشويه سمعتنا ورمي التهم جزافاً


نحن جادون في موضوع السلسلة ويجب ان يحصل الاصلاح المالي الشامل
- هناك وزراء يعملون بجهد ولكن هناك من يقوم بتحقير عمل الوزراء الاخرين
- يا عيب الشوم على بعض مداخلات الوزراء في مجلس الوزراء ! ! خقة وغير مسؤولية ... وتعاطي سخيف مع الملفات
- لا تعني التفاهمات التي نقوم بها اننا مستعدون بالتضحية بها على حساب عملية الاصلاح وهذا جزء من التفاهم في ملف الرئاسة
- للمرة الاولى بعد التسعين اتينا بقانون انتخاب بعد قوانين غازي كنعان والوصاية السورية
- يمكننا اتباع القاعدة نفسها التي نعتمدها في التيار لتحديد شكل التحالفات والترشيحات الانتخابية مع القوات اللبنانية
- في الانتخابات ستختلف المصالح الانتخابية بين فريق وآخر ... واما سنكون في لوائح منفردة أو مختلطة
- لدينا تفاهمات أساسية مع كل من حزب الله والقوات اللبنانية وتيار المستقبل ونخاف عليها ونصونها لمصلحة البلد
- نظام التيار الوطني الحرّ واضح وبموجبه يتم تحديد من يترشح للانتخابات والناس تختار من خلال استطلاعات الرأي


- يهمني ان "تأتي الكهرباء" وهذا ما نعمل عليه
- ذاهبون الى نموذج يوناني ان لم نتحرك جدياً في الملف الاقتصادي في لبنان
- التعيينات في الدولة والقضاء والخطة الاقتصادية الكاملة للبنان والكهرباء والنفط هي عناوين كبيرة للعمل في لبنان
- المطلوب موازنة منبثقة من دراسات اقتصادية واضحة

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