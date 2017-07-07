بكل بساطة حصل اتفاق على موضوع الـ 15 دايرة مع السيد نصرالله. الوزير باسيل ل" كلام الناس": هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا

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الوزير جبران باسيل ل "كلام الناس":

- سنحاول اقناع من لم يوافق على السماح للبنانيين المغتربين بالتصويت أن يعدلوا عن رأيهم

- اعطينا حق للمغترب بالتصويت والمشاركة في الانتخابات في لبنان

- نحن في حي بتروني استملكته الدولة لنبش الآثار واسترده اهل البترون وعملنا على اعطاء كل جالية لبنانية منزل

- مشاريع عديدة تقام في هذه القرية اللبنانية النموذجية لاعادة اللبنانيين المغتربين الى لبنان

- وردنا من الـ UNHCR أن حوالي 20 الف سوري عادوا الى ولكنهم ليسوا على استعداد لتسهيل عودة السوريين الى ارضهم

- موضوع النازحين يتم اما عبر الحكومة السورية او من دونها اما الحديث عن ضمانات دولية فنذكر أنهم يتحدثون عن "اندماج" وليس عن "عودة"

- نحن ندعو الى العودة والمجتمع الدولي يتحدث عن "الاندماج" في موضوع النزوح السوري الى لبنان







- دول اوروبية ترفض النازحين وتسنّ القوانين لمنع النازحين من دخول ارضها

- هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا فنحن ندفع لهم شهريا مقابل ما نشتريه منهم من كهرباء منذ سنوات طويلة

- المجتمع الدولي يريد ازاحة عبء النازحين عنه والصاق الامر بغيره

- المجتمع الدولي يعطينا مواعظ في كيفية التعاطي بملف النازحين شرط ان تبقى دولهم بعيدة عن خطر النازحين

- نحن منذ العام 2016 نسجل دخولاً مستمراً للنازحين السوريين الى لبنان

- لا احد بامكانه التأكد فعلياً من ارقام النازحين السوريين في لبنان الحقيقية

- في شهر 8 - 2016 رفعت مطالب للحكومة اللبنانية ولم يتم تبنيها وهي كناية عن تصور كامل وخطة كاملة لموضوع النزوح السوري

- نريد تشجيع العودة لا البقاء في موضوع النزوح السوري الى لبنان

- كل ما نقوله في موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من ضمن القوانين







- نحن نتحدث عن عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم

- اذا تركنا مليون ونصف سوري في لبنان نكون نريح النظام السوري عوض ان يتحمل النظام مسؤوليتهم

- بلغ عدد الولادات السورية في لبنان 111000 ! !

انا كوزير خارجية لبناني اصوّر كأني عنصري في موضوع النزوح السوري في وقت انا ادافع عن بلدي

- السجون امتلأت بالنازحين الذين يرتكبون افعالاً جرمية في لبنان

- يجب التمييز بين النازح "الامني " والاقتصادي والسياسي ...

- يجب ان نرصد كل النازحين السوريين في لبنان والتسجيل مهم جداً لدى الامن العام







- معيار القانون الجديد هو تحسين تمثيل المسيحيين في السلطة

- السيد حسن نصرالله ساعد كثيرا في موضوع قانون الانتخاب

- حزب الله وافق على موضوع تصويت المغتربين

- بكل بساطة حصل اتفاق على موضوع الـ 15 دايرة مع السيد نصرالله

- كثر ارادوا عدم مجيء العماد عون رئيساً للجمهورية في لبنان

- طلب مني الرئيس الحريري أن أكون ضمن الوفد الذي يترأسه للقاء الرئيس ترامب والمسؤولين الأميركيين في الأيام المقبلة

- اكثر ما كنت خائفاً عليه هو ملف العقوبات الاقتصادية على لبنان بضوء النزوح والوضع الاقليمي

- لا يجب على النازحين ممارسة المهن التي يمارسها اللبناني بل الالتزام فقط بالمهن التي تنصّ عليها وزارة العمل والقوانين







- قريبا جدا ستبدأ التعيينات في مجلس الوزراء

- طرح مجلس الشيوخ لم يكن جديا مع أني كنت أعتبر المسار فرصة نحو الدولة المدنية والفرصة لا تزال قائمة ولهذا أعدت طرحه في لقاء بعبدا

- نتمنى الوصول الى الدولة المدنية في نهاية المطاف

- اتفاقنا الرئاسي مع القوات اللبنانية ترافق مع كلام مبدئي في موضوع قانون الانتخاب ووضعنا احتمالين بينها الـ 15 دائرة

- القانون الحالي يعطي قيمة للمرشح داخل قضائه ( من خلال الصوت التفضيلي )

- وزعنا الأدوار مع القوات اللبنانية حتى تمكنا من الحصول على الدوائر ال15 التي تشكل أكبر الضوابط التي كنا نطالب بها







- نحن على شاشة عرضت برنامجا حاول تشويه سمعتي وانا رفعت دعوى وسأتابعها حتى النهاية

- انا شاطر كفاية ليكون عندي اعمالي وشغلي وانا اعمل بتعب وكدّ ولولا عملي في السياسة لكانت اموالي اكثر

- من يتحاسب على التهم التي تساق ضدنا ؟ لدرجة أن الناس باتت مقتنعة بانني املك الاموال والثروات

- يجب محاسبة من يسيء الينا ومن بينهم الاعلام

- كل التهم التي تساق بحق التيار الوطني الحرّ هي ملفقّة وتدخل ضمن اطار حملة التشويه

- لم يسجّل علينا ولا بيع خط ولا بير مي ولا أي من الصفقات التي تقام عندما تتولى هذه الحقائب !

- انا متهم منذ العام 2008 بكل الوزارات والحقائب التي توليّتها.

- مهما قلنا وشرحنا في موضوع الكهرباء وغيرها ... هناك من يريد تشويه سمعتنا ورمي التهم جزافاً







نحن جادون في موضوع السلسلة ويجب ان يحصل الاصلاح المالي الشامل

- هناك وزراء يعملون بجهد ولكن هناك من يقوم بتحقير عمل الوزراء الاخرين

- يا عيب الشوم على بعض مداخلات الوزراء في مجلس الوزراء ! ! خقة وغير مسؤولية ... وتعاطي سخيف مع الملفات

- لا تعني التفاهمات التي نقوم بها اننا مستعدون بالتضحية بها على حساب عملية الاصلاح وهذا جزء من التفاهم في ملف الرئاسة

- للمرة الاولى بعد التسعين اتينا بقانون انتخاب بعد قوانين غازي كنعان والوصاية السورية

- يمكننا اتباع القاعدة نفسها التي نعتمدها في التيار لتحديد شكل التحالفات والترشيحات الانتخابية مع القوات اللبنانية

- في الانتخابات ستختلف المصالح الانتخابية بين فريق وآخر ... واما سنكون في لوائح منفردة أو مختلطة

- لدينا تفاهمات أساسية مع كل من حزب الله والقوات اللبنانية وتيار المستقبل ونخاف عليها ونصونها لمصلحة البلد

- نظام التيار الوطني الحرّ واضح وبموجبه يتم تحديد من يترشح للانتخابات والناس تختار من خلال استطلاعات الرأي







- يهمني ان "تأتي الكهرباء" وهذا ما نعمل عليه

- ذاهبون الى نموذج يوناني ان لم نتحرك جدياً في الملف الاقتصادي في لبنان

- التعيينات في الدولة والقضاء والخطة الاقتصادية الكاملة للبنان والكهرباء والنفط هي عناوين كبيرة للعمل في لبنان

- المطلوب موازنة منبثقة من دراسات اقتصادية واضحة