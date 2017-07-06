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موقوفي عرسال : إعترافات خطيرة جداً بالأسماء والتفاصيل!

6
JULY
2017
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كشف مصدر أمني لقناة "الجديد" اعترافات عدد من الموقوفين الذي ألقى الجيش القبض عليهم خلال عملية "قضّ المضاجع" التي نفّذها في عرسال. وفي ما يلي أسماء واعترافات هؤلاء الموقوفين:

1 - الموقوف م.ن.

ملقّب بـ"أبو محمد". اعترف بدخوله خلسة الى عرسال في العام 2014 وسكن في مخيم القارية.

وهو مرتبط بأحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويعمل على نقل المواد والحاجيات من داخل بلدة عرسال لصالح التنظيم المذكور.

تعرّف المذكور الى "أبو المهدي التلّي" مسؤول التموين في التنظيم المذكور وبدأ يستلم الأموال منه ويشتري بها المواد الغذائية ويوصلها الى الجرود.

عمل مع الإرهابي القتيل "أبو الفوز" في نقل المواد الغذائية والأعتدة العسكرية والأدوية الى الجرود لصالح التنظيم المذكور.

2 - الموقوف إ.م.

ملقّب بـ"أشرف". انتمى الى مجموعة القصير (التابعة للجيش السوري الحر) في العام 2013 ثم انتقل الى يبرود وانضمّ الى كتائب الفاروق بقيادة "أبو السوس" (أمير داعش في القلمون).

بعد سقوط يبرود، ترك هذه المجموعة ودخل خلسة الى عرسال.

اعترف أنه عند بدء معركة عرسال في 2-8-2014 هاجم، بالإشتراك مع آخرين، مراكز الجيش اللبناني وقام بمهاجمة حاجز وادي حميد وأطلق النار على عناصر الحاجز، ما أدى الى وقوع إصابات.

3 - الموقوف خ.خ.

ملقّب بـ"أبو معتز". ينتمي الى جبهة النصرة.

دخل الى عرسال خلسة في العام 2013 وسكن في مخيم القارية. شارك ابنه المنتمي الى تنظيم "جبهة النصرة" في أعمال تفجير في الداخل اللبناني.

اعترف بمشاركته في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني، وقال إنه كان يؤمّن المواد الضرورية واللوجستية لصالح جبهة النصرة.

Al-Jadeed
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