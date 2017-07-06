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اتفاق في بعبدا على تنفيذ حل تقني في موعد اقصاه تشرين الثاني لمواكبة مشروع انشاء مركز للطمر الصحي للنفايات في برج حمود والجديدة

6
JULY
2017
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استكمالاً للاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا قبل يومين للبحث في كيفية الاسراع في تحديد مسارات انابيب النفط العائدة للشركات المحاذية لمشروع انشاء مركز للطمر الصحي للنفايات في برج حمود والجديدة، عقد اليوم اجتماع في القصر الجمهوري ضمّ مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون البيئة السيدة كلودين عون روكز ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفنية المهندس انطوان سعيد ومستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة والمدير العام للنفط السيدة اورور فغالي واصحاب شركات النفط والغاز وممثلين عن مجلس الانماء والاعمار، والاستشاري " ليبان كونسولت" والمتعهد شركة خوري.


وبعد التداول، تمّ الاتفاق على النقاط الآتية:

1- وافقت شركات النفط على الحل التقني الذي اقترحه الاستشاري "ليبان كونسولت" والقائم على تحوير مسارات الانابيب لمنع دمجها مع الردم.

2- ستواصل الشركات العمل، بأسرع وتيرة ممكنة لتنفيذ تحوير المسارات وفقاً للحل الفني المتفق عليه.

3- تلتزم الشركات بإنجاز المهام المطلوبة منها قبل آخر تشرين الاول 2017 باستثناء شركة "توتال" التي التزمت بموعد اقصاه نهاية تشرين الثاني 2017 وذلك بعد الحصول على الاذونات اللازمة من الجهات المختصة.

4- بالنسبة لكلفة التنفيذ، تمّ الاتفاق على أن الشركات التي باشرت بالمسار القضائي لطلب التعويضات تواصل هذا المسار، أما الشركات الاخرى فتتقدم بمطالباتها بشكل مباشر الى الادارة التي ترفعها الى مقام مجلس الوزراء بعد تقييمها.

5- يسعى مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه، الى استصدار المراسيم اللازمة لكل من الشركات.
وتمّ توقيع محضر مفصّل ببنود الاتفاق.

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