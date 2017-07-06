عناوين الصحف ليوم الخميس 6 تمّوز 2017

الأخبار
«المحمّدان» لقطر:
الاستسلام... أو حرب مفتوحة
البناء
أستانة تنتظر قمة ترامب بوتين الأزمة القطرية إلى التصعيد بلا حسم تأييد أوروبي لأجوبة الدوحة
فنيش لـ«البناء»: سورية لا تحتاج شرعية من أحد قانصو: عدم التنسيق مع سورية استغلال للنازحين
الجيش اللبناني في قلب المواجهة مع الإرهاب... ووسائل الإعلام المموّلة سعودياً تصفه بالميليشيات
الجمهورية
انقسام حكومي حول عودة النازحين
الديار
السفير علي لـ «الديار» : هل سيهبط الحريري في سوريا بالمظلة ؟
حزب الله «المنتفض» يدعو للتحقيق مع القضاة المتهاونين
المستقبل
الأمم المتحدة تتمسّك بالعودة «الطوعية» للنازحين.. والجيش يأسف لحملات «تشويه الإنجازات»
عون والحريري يفكّكان «الصواعق» الخلافية: الأولوية للناس
اللواء
مجلس الوزراء ينجو من «كمين النزوح»: مقاربة النقاط الخلافية خط أحمر!
L'Orient-Le Jour
En Conseil des ministres, le feu sous la cendre des compromis...
The Daily Star
Talks on refugees’ return postponed