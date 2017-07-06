عناوين الصحف ليوم الخميس 6 تمّوز 2017

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الأخبار

«المحمّدان» لقطر:

الاستسلام... أو حرب مفتوحة

البناء

أستانة تنتظر قمة ترامب بوتين الأزمة القطرية إلى التصعيد بلا حسم تأييد أوروبي لأجوبة الدوحة

فنيش لـ«البناء»: سورية لا تحتاج شرعية من أحد قانصو: عدم التنسيق مع سورية استغلال للنازحين

الجيش اللبناني في قلب المواجهة مع الإرهاب... ووسائل الإعلام المموّلة سعودياً تصفه بالميليشيات

الجمهورية

انقسام حكومي حول عودة النازحين

الديار

السفير علي لـ «الديار» : هل سيهبط الحريري في سوريا بالمظلة ؟

حزب الله «المنتفض» يدعو للتحقيق مع القضاة المتهاونين

المستقبل

الأمم المتحدة تتمسّك بالعودة «الطوعية» للنازحين.. والجيش يأسف لحملات «تشويه الإنجازات»

عون والحريري يفكّكان «الصواعق» الخلافية: الأولوية للناس

اللواء

مجلس الوزراء ينجو من «كمين النزوح»: مقاربة النقاط الخلافية خط أحمر!

L'Orient-Le Jour

En Conseil des ministres, le feu sous la cendre des compromis...

The Daily Star

Talks on refugees’ return postponed