أسرار الصحف ليوم الخميس 6 تمّوز 2017

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الجمهورية

تعليق

علّق أحد الرؤساء على تأخُّر الولايات المتحدة في تعيين مسؤول معني بالملف النفطي والخلاف بين لبنان وإسرائيل وقال: «يبدو أن الإدارة الجديدة «متلبننة» حالها حال وزارة المغتربين التي طارت».

إستقالة

يُهدِّد أحد النواب الجنوبيّين بتقديم إستقالته من الفريق الذي ينتمي إليه في حال لم يُرشِّحه للإنتخابات النيابية مجدداً.

عقدة

قال وزير معروف عنه أنه مختصّ في الشأن الإنتخابي إن العقدة الأساس التي سيصطدم بها الجميع خلال تطبيق القانون الجديد هي كيفية إحتساب النتائج والأصوات التي ما زالت ملتبسة حتى الآن وغير واضحة.



اللواء

همس

يجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!



لغز

بات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!



غمز

تهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..