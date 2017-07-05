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بالفيديو - هل أخطأ الجيش بحق النازحين؟

5
JULY
2017
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 ما ان شاع خبر مقتل اربعة سوريين كان قد اوقفهم الجيش اللبناني في مداهمات عرسال الاخيرة التي فجر خلالها اربعة انتحاريين انفسهم، حتى انهالت حفلة التخوين ضد الجيش، وانفجرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لبعض الحقوقيين المدافعين عن النازحين السوريين، بالشتائم الموجهة ضد الجيش وباتهامه بتعذيب الموقوفين، رغم توضيح الجيش في بيان ان مصطفى عبد الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص توفوا نتيجة مشاكل صحية مزمنة. مصادر عسكرية تؤكد لل otv ان ثلاثة منهم توفوا نتيجة توقف عمل القلب اما الرابع فقد توفي نتيجة جلطة دماغية ادت الى نزيف في الاذن اليسرى. وقد اكدت المصادر ان الاربعة كانوا يعيشون اساسا في ظروف اجتماعية صعبة ويعانون من امراض مزمنة تفاعلت نتيجة العوامل المناخية التي رافقت يوم المداهمات، في حين اثبتت تقارير الاطباء الشرعيين نتيجة فحوص البول والدم وال dna الا اثار للتعذيب. من جهة اخرى تلفت المصادر عينها الى ان الثلاثة لم يقضوا في يوم واحد، بل ان الوفيات حصلت ما بين الاول والرابع من تموز بعد نقل احدهم الى مستشفى الحريري وثلاثة منهم الى مستشفى زحلة لتلقي العلاج المناسب.

مصادر عسكرية تؤكد لل otv ان اكثر من 12 موقوفا تعرضوا لضربات خلال المداهمات الا ان الجيش اخضعهم للعلاج المناسب في مستشفيات مدنية قبل ان يعيدهم الى مراكز التحقيق. كما تم اخلاء سبيل 15 سورياً لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة قانونية، فيما أحيل 85 آخرين على المديرية العامة للأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

من جهة اخرى تؤكد المصادر العسكرية احترام المؤسسة العسكرية للحقوق الانسان وبالتالي فان القيادة قد اتخذت تدابير مسلكية بحق كل عسكري تبين انه خالف اثناء المدتاهمات في عرسال.

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