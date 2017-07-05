معلومات حصرية وصادمة.. فضائح جديدة في قضية الرشاوى التي تورّطت فيها عناصر أمنية!

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عطفاً على التحقيقات الجارية في قضية الرشاوى المتعلقة بالموقوف حسين المصري و التي طالت اكثر من ٤٠ ضابطا ورتيب تحقيق من قوى الأمن الداخلي، علمت مصادر tayyar.org بأن النفوذ السياسي والمحسوبيات أدّى إلى وضع الضباط المتورّطين بالإقامة الجبرية لمدة ٢٠ يوما دون احالتهم الى المجلس التأديبي.

بالاضافة الى ذلك فقد قام كل من العميدين ع .م وغ. ش وهما من كبار الضباط في البلد والمحسوبين على جهة سياسية وأمنية، بشطب اسميهما واستبدالها باسماء سائقيهما كي لا تنال العقوبة التأديبية منهما.

هذا مع العلم ان مبالغ الرشاوى التي تلقّاها كبار الضباط تجاوزت ال ٢٠٠ الف دولار اميركي وفق التحقيقات الأولية.