living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تنجح بيروت بالحفاظ على قصورها بوجه ناطحات السحاب؟

5
JULY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "إذا قام خمسة أشخاص بالسير معاً بالوقت ذاته، فالأرض ستتأرجح،" هذا ما قالته المهندسة المعمارية نعمة علامة، لـCNN، وهي تسير في الطابق العلوي لقصر متهاو يتكون من ثلاثة طوابق ويعود بنائه إلى حوالي العام 1870، خلال فترة العهد العثماني في لبنان.

وتبلغ مساحة القصر الذي يُعرف باسم "بيت قصار" 750 متراً مربعاً، ويعتبر نموذجاً لطراز البناء في العصر العثماني، ويعود إلى إحدى العائلات اللبنانية. وتسببت الحرب الأهلية في العاصمة بيروت، التي وقعت بين العامين 1975 و1990، بتعرض البيت للشظايا وانهيار بعض جدرانه، إذ سيخضع لمدة عامين لإصلاح وترميم ما خلفته الحرب، بإشراف المهندسة علامة.
وتتهاوى المباني الأثرية في بيروت، أو تُدّمر، لبناء ناطحات سحاب جديدة، تستوعب الكثافة السكانية في العاصمة بيروت.

ورغم أنه لا يُوجد أي تعداد سكاني للمدينة منذ العام 1932، إلا أن الأمم المتحدة قدرت عدد السكان في بيروت، من دون تضمين الضواحي، بحوالي الـ470 ألف نسمة ضمن مساحة تصل إلى ٨٥ كيلومتراً مربعاً.

ويترتب على هذا الاكتظاظ السكاني، كثافة المباني في المدينة، إذ تبرز الأبراج اللامعة على حساب بعض المنازل الأثرية التي بُنيت خلال عهد الإمبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي في لبنان، من العام 1923 حتى منتصف الأربعينيات.

وأوضحت نعمة أن "هناك عقود من التاريخ العمراني في بيروت، والتي كانت تُعرف بباريس الشرق الأوسط."

وكانت المديرية العامة للتخطيط العمراني قد أجرت دراسة في العام 1997، أوضحت فيها أن عدد الممتلكات التراثية في بيروت وصلت إلى 572 مبنى.

وِأشارت المهندسة المعمارية والناشطة التراثية اللبنانية منى الحلاق، إلى أن حوالي 150 مبنى قد تكون فقدت منذ ذلك الحين.

ويُذكر، أن أحد أقدم مصانع الجعة في الشرق الأوسط "غراند براسيري دو ليفانت" والذي بُني في ثلاثينيات القرن الماضي، تعرض للهدم، لإفساح الطريق أمام مجمع سكني فاخر في منطقة مار ميخائيل اللبنانية. وبعد مرور شهر، هدم مبنى آخر باسم "آرت ديكو" في شارع الجميزة.

وأفادت الناشطة في منظمة إنقاذ بيروت التراثية غير الحكومية جوانا هامور أن "بيروت تواجه مذبحة بهدم مبانيها بعد الحرب الأهلية اللبنانية."

أما مبنى "بركات"، والمعروف أيضاً باسم "البيت الأصفر"، فيُعد من بين المباني التراثية الأكثر شهرة في بيروت. وصُمم المبنى من قبل المهندس المعماري اللبناني يوسف أفتيموس، وبُني على الطراز العثماني في العام 1924.

ولم يبق المبنى على حاله طويلاً، فخلال الحرب الأهلية اللبنانية، تعرض لتشوهات وثقوب في جدرانه بسبب طلقات الرصاص.

وفي العام 2012، عمدت السلطات اللبنانية ومدينة باريس إلى تجديد المبنى بقيمة ١٨ مليون دولار، مع الإبقاء على الثقوب التي تسببت بها طلقات الرصاص حتى تبقى ذكرى من تاريخه. ولم يتجدد المبنى فحسب، وإنما تغير اسمه إلى "بيت بيروت"، وتحول أيضاً إلى متحف ومركز ثقافي حضاري. ويُفتح المبنى حالياً للزيارات الخاصة فقط وذلك بسبب عدم تعيين لجنة لإدارته. ولكن، من المتوقع أن يفتتح أمام العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح الأمين العام لجمعية "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني،" جوزيف حداد، أنه "غالباً ما يتم الحفاظ على المباني التراثية عوضاً عن هدمها أو استبدالها بمبانٍ أخرى، إذا قرر مالكو هذه المنازل هذا الأمر."

وفي مارس/ آذار، أصدر وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري قراراً حمل الرقم 32 يقضي بسحب العقار رقم 491، المعروف بـ"البيت الأحمر"، في منطقة رأس بيروت العقارية (شارع الحمرا) عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وذلك تمهيداً لهدمه من قبل مالكيه.
ويعود بناء البيت التاريخي الى حقبة أواخر القرن التاسع عشر، ولُقّب بـ"الأحمر،" نسبة الى بابه ونوافذه المطلية باللون الأحمر.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الحركات التي ينظمها الناشطون دفاعاً عن المباني التراثية في بيروت، لافتين إلى ضرورة التصرف بجدية أكبر حيال الموضوع.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout