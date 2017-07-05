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إنه فعلاً جنس الملائكة ...

5
JULY
2017
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إنه فعلاً جنس الملائكة ... هكذا يتم التعاطي مع أخطر قضية عرفها لبنان في تاريخه الحديث ... ومع أسوأ مأساة إنسانية عرفها المواطنون السوريون على أرض لبنان ... أي قضية النازحين ...

 

أكثر من مليون إنسان ... بلا مساكن ... بلا سقف ولا رغيف ... بلا ماء ولا دواء ...

 

أكثر من مليون إنسان، بين العراء وبين استجداء جهة مانحة أو جهة مانعة أو جمعية مستثمرة أو تنظيم مرتزق ... كل ذلك على حساب جوعهم ووجعهم ... على حساب كرامتهم أو حتى حياتهم ...

 

كل ذلك، فيما مئات الآلاف منهم باتوا مهيأين للعودة إلى وطنهم ... وفيما سلطات بلادهم، كانت أو صارت مستعدة لاستقبالهم ... كل المطلوب تنسيقٌ ما ... اتصالٌ بالحد الأدنى ... تنظيمٌ شكلي أو صُوري ... أو رسمي أو أممي ... فقط لمجرد التأكد بأن هذا المواطن السوري الذي ترك وطنه تحت النار، بلا هوية ولا أوراق ثبوتية ... هو نفسه من سيعود إلى بيته اليوم، آمناً مطمئناً ...

 

كل المطلوب أن يحكي حدا مع حدا ... كي لا يطير لبنان ولا تطير سوريا ...

 

هنا ... وهنا بالذات، يظهر جنس الملائكة: نحن لا نحكي مع السلطة في دمشق ... يقول البعض ... صحيح أننا نستقبل سفيرها رسمياً ... وتستقبل الأمم المتحدة سفيرها رسمياً ... حتى أننا نشتري منها الكهرباء ... رسمياً أيضاً ... وندفع ثمنها للسلطة السورية، رسمياً أيضاً ... ونتعامل مع هذه السلطة، يومياً، على الحدود وفي مختلف الوزارات ... وننسق معها عسكرياً وأمنياً وقضائياً وفي كل قطاعات الدولتين ... لكننا، عندما نصل إلى حل أزمة مليون إنسان ... يظهر جنس الملائكة ...

 

من يخبر أصحاب هذا اللامنطق، أن سقوط القسطنطينية أورثنا أربعة قرون احتلال ... وأن لبنان لن ينتظر قرون أحد ...

 

كيف حُسم الموضوع في مجلس الوزراء؟

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