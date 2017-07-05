بيان هامّ لقوى الأمن الداخلي!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها " مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الىالقضاءومستمرة أيضاً في نشر أسمائهم وتعميمها، وذلك حتى يقلعوا عن هذه الظاهرة التي تتسبب بإزهاق أرواح المواطنين وإلحاق الأضرار بالممتلكات، عدا عن إثارة الذعر في نفوس الآمنين"، لافتة إلى انها "تعلق أهمية كبرى على مشاركة المواطنين في التبليغ عن مطلقي النار (صورة، فيديو، معلومة)، عبر موقع قوى الامن الداخلي خدمة " بلغ" ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها".