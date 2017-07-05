بالصور - إخبار للنيابة التمييزية ضدّ شندب وآخرين تعرّضوا للجيش اللبناني

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قدّم المحامون وسام المذبوح وسهى بلوط ومصطفى نوفل وكمال الجمال إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ المحامي طارق شندب والصحفيين فداء عيتاني وبسّام جعارة وجيري ماهر بجرائم تتعلّق بالمسّ بالقانون الدولي، والتحريض على ارتكاب جرائم الارهاب ضدّ مؤسسات الدولة العسكرية والنيل من هيبتها ومن الشعور القومي والمسّ بالأمن الوطني والداخلي والنيل من الوحدة الوطنية والمسّ بمقام رئاسة الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية بواسطة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعرّض لهيبة القضاء عبر التشكيك بمصداقيته.



وجاء هذا الإخبار ضدّ المخبر عنهم على خلفية تصريحاتهم وكتاباتهم ضدّ الجيش اللبناني بعد العملية الأمنية والعسكرية التي نفّذها في جرود عرسال ضدّ الإرهابيين المختبئين في مخيمات النازحين السوريين وبينهم إنتحاريون إنغماسيون. وقد أفضت هذه العملية الإستباقية إلى إنقاذ أرواح لبنانيين كثر.