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فرعيتها تلتئم عصر غد لاعتماد ال103 مليار للاشغال.. المال تقر موازنات المحافظين واليناصيب الوطني

5
JULY
2017
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عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، بحضور النواب: فادي الهبر، احمد فتفت، انطوان زهرا، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، ياسين جابر، عباس هاشم، قاسم هاشم، ادغار معلوف، الوليد سكريه، كاظم الخير، علي فايض، مروان فارس وحسن فضل الله.
 
كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، محافظ النبطية محمود المولى، محافظ جبل لبنان والجنوب منصور ضو، مدير اليانصيب الوطني اللبناني رضوان غانم، عن محافظة الجنوب شوقي متيرك، رئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية في وزارة الداخلية بلال طربيه، مصفي النفقات في محافظة جبل لبنان في وزارة الداخلية صونيا قهوجي، عن وزارة الداخلية والبلديات العقيد عماد الحاج شحادة، رئيس قسم محافظة البقاع وسيم شهوان، قائمقام بشري ربى شقشق، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
 
وقد اقرت اللجنة موازنات المحافظين واليانصيب الوطني اللبناني. وقد استمعت اللجنة الى المحافظين وملاحظاتهم ومتطلباتهم على الصعيدين المالي والاداري، والمشاكل التي يواجهونها. وقد تم وضع آلية لمتابعة بعض متطلبات وحاجات المناطق مع وزارتي المال والداخلية.
واصدرت اللجنة التوصيات الآتية:
 
1- تعزيز صلاحيات الاقضية من قائمقامين وسلطات منتخبة لتسهيل امور المواطنين والقرى والبلدات للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في متابعة معاملاتهم وحاجاتهم.
 
2- التشدد بقمع التعديات الحاصلة والتي تحصل على الملاك العامة والخاصة، بعدما تم تأكيد صلاحيات المحافظين الواسعة، كما الطلب من وزارة الداخلية الايعاز الى الاجهزة الامنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المركزية، واحالة المخالفين الى القضاء، مع رفض كل التدخلات السياسية من اي جهة اتت. وقد تم تحديد بعض المناطق التي تحتاج الى حضور اقوى من الدولة. وستعمل اللجنة الفرعية التي شكّلت في هذا المجال لمتابعة الملف نيابياً وحكومياً في الايام المقبلة.
 
3- الطلب من وزارة الداخلية تحديد اسباب التفاوة في الانفاق بين المحافظات وذلك من خلال تقىيى مفصّل يحال خلال اسبوع الى اللجنة.
 
وقد اعلن النائب كنعان عن دعوة اللجان الفرعية المشكّلة في اليومين المقبلين، بدءاً باللجنة المتعلّقة بالاشغال والتي دعيت الى اجتماع الثالثة بعد ظهر غد الخميس في المجلس النيابي، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وممثلين عن الكتل النيابية، لتحديد المشاريع الاسمية التي سيتم الالتزام بها في انفاق اعتماد ال103 مليار، الذي سيخصص لوزارة الاشغال ولمشاريع تشمل كل المناطق.
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