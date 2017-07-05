الوزير رائد خوري أطلق المنتدى اللّبناني للشركات الصغيرة والمتوسّطة: "نعمل لاقتصاد أكبر"

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أطلق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار "احتياجاتك، تحدياتنا"، في مؤتمر صحافي عقده صباحا في الوزارة استهله بعرض اعلاني عن أهمية المنتدى ودوره في ترشيد وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال الوزير خوري:"يسعدني اليوم أن نجتمع تحت عنوان "نعمل لاقتصاد أكبر". في الحقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم غير سليم والنمو الاقتصادي هذا العام يتراوح بين 1 الى 2% ونسبة البطالة تزيد عن 25%. وبالنسبة للحركة الاقتصادية لم نلمس أي نتائج ايجابية على الرغم من تحقيق انجازات أساسية منذ سبعة أشهر لليوم بدءا بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة وطنية وأخيرا اقرار قانون انتخاب جديد عصري كنا في انتظاره. لذلك دعا فخامة الرئيس الى لقاء في بعبدا كانت أهم توصياته الموضوع الاقتصادي الأساسي لأنّ الوقت حان للتركيز على هذا الموضوع واعطائه كسياسيين وكقطاع خاص وفعاليات اقتصادية الحيّز الأكبر".



تابع: "من هذا المنطلق، بدأت منذ أن أصبحت وزيرا للاقتصاد والتجارة التركيز على موضوع أساسي هو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من الشركات العاملة في لبنان وهي تعاني من وضع سيء ومنافسة كبيرة من قبل شركات كبيرة وحتى من شركات لنازحين سوريين. نحن نؤكّد أنّ هذا القطاع هو أساسي لأنه يوظف العدد الأكبر من اللبنانيين ويثبت اللبنانيين في أرضهم وقراهم".



أضاف: "قررنا في الوزارة عقد هذا المنتدى يوم الثلاثاء 11 الحالي في بافيون رويال - بيال وقد دعينا اليه اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيشارك فيه عدد كبير من الوزارات منها الطاقة والمياه، السياحة، الصناعة، الزراعة والاتصالات وهذا يجسّد روح التعاون الموجودة بين أفرقاء الحكومة. ستعلن خلال المنتدى كل وزارة عن خطة وضعتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وباقي الوزراء المعنيين. هذا بالاضافة الى مشاركة صناديق دولية لها دور أساسي في تمويل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد عقدنا اجتماعات عدة مع صناديق مختلفة كال IMF والبنك الدولي وصناديق عربية لكي نستطيع تأمين سيولة وتمويل لهذه الشركات".



وقال:" بدوره، سيكون مصرف لبنان مشاركا بشخص حاكمه خصوصا أنّه يعمل على دعم القطاعات المنتجة لا سيّما منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى مشاركة ادارة الجمارك التي نسعى معها لتسهيل وتسريع معاملات الصناعيين والتجار لتخفيف الأعباء المالية عنهم ووقف الهدر في هذا القطاع. وستكون أيضا مشاركة فاعلة من المناطق الاقتصادية الحرة مع الوزيرة ريّا الحسن التي نتعاون معها بشكل كبير لخلق نموذج للمناطق الاقتصادية الحرة يمكن تعميمها على مناطق لبنانية مختلفة وتؤدي الى جذب رأس المال لانشاء شركات ومصانع في هذه المناطق اسوة بما هو مطبق في دبي وغيرها. وستكون هناك مشاركة أيضا لغرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة وللمصارف اللبنانية التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد اللبناني".



واعلن خوري انه "ستصدر في الجلسة الختاميّة توصيات عملية وهذا ما يميز هذا المنتدى الذي يشكل استمرارا لورشة عمل بدأنا فيها منذ ستة أشهر وستستمرّ في الاشهر المقبلة وصولا الى أن نعقد كل عام منتدى جديد". وقال خوري "سنعقد اتفاقيات عدة منها اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بهدف خلق الوظائف، اضافة الى اقرار خطة لتسهيل الاجراءات الجمركية واطلاق مشروع قانون لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نعمل على اقراره في مجلس النواب واقرار خطة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية والتي تدخل من ضمن صلاحية وزارة الاقتصاد لجهة كيفية تسويق منتجات هذه الشركات".



وقال:"سنطلق في المنتدى دورة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسّطة عبر الانترنت تشمل التدريب على الادارة، المال والتسويق وسيكون هناك تواصل الكتروني مع الوزارة لاطلاع هذه الشركات على كل الأمور. كما ستصدر توصيات من وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية لحماية بعض الصناعات والسلع اللّبنانيّة من المنافسة الخارجية عبر فرض رسوم جمركية اضافية على المستوردات والتي سبق أن تحدثنا عنها وذلك كي تتمكن هذه الشركات من تطوير نفسها لتصبح جاهزة للمنافسة، كما نعمل على تسويق بعض السلع اللبنانية في الاسواق الاوروبية التي لديها قدرة شرائية ضخمة وهذا ما عملنا عليه خلال مشاركتنا في الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بروكسيل تحت عنوان مساعدة أوروبا للبنان".



تابع: "بالاضافة الى ذلك، سنعلن عن خلق قاعدة للمعلومات متعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ونحن نعمل على تسريع العمل على المرصد اللبناني لهذه الشركات ونتواصل مع المعنيين لانهاء هيكلية هذا المشروع. يسمح كلّ ذلك ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات المناطقية لايجاد التمويل المناسب لهذه الشركات".



وختم خوري:"في النتيجة، هذا المؤتمر هو بدعم وتوجيه ورعاية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعم رئيس الحكومة سعد الحريري، ونأمل أن يكون هذا المنتدى بداية لنهضة اقتصادية ولديّ قناعة أنّ المقومات كلّها متوفرة في لبنان لزيادة الناتج القومي من 52 مليار الى 100 مليار للسنوات السبعة المقبلة، خصوصا أنّ الجو السياسي الراهن بات مؤاتيا بعد انجاز قانون الانتخابات وقد يساعد على وضع خطة اقتصادية شاملة لانقاذ البلد".