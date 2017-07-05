الرئيس عون: لبنان بحاجة الى النخب لملاقاة سرعة التطور وتقدم البرامج التعليمية

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كرّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطلاب الاربعة: رِند الحاج وايليا عازار وهادي الحاج والياس خلوف من كلية الهندسة (ESIB) التابعة للجامعة اليسوعية في بيروت، الذين تفوقوا في مباراة الدخول الى جامعة البوليتكنيك الفرنسيةEcole polytechnique ، في باريس، في سابقة تسجّل في تاريخ لبنان التربوي والاكاديمي.

والتقى الرئيس عون الطلاب الاربعة في قصر بعبدا صباح اليوم، قبيل سفرهم الى فرنسا، بحضور رئيس الجامعة اليسوعية الاب البروفسور سليم دكاش يرافقه عميد كلية الهندسة الدكتور فادي جعاره ومدير قسم المرحلة التحضيرية الدكتور مروان بروش.

في مستهل اللقاء، القى الاب دكاش كلمة شدد فيها على اهمية هذا التفوق المميز الذي حققه الطلاب الاربعة بإسم لبنان، مقدما اياه الى الرئيس عون، "تأكيدا على ان النبوغ اللبناني مستمر" ومشددا على اهمية "ايفاء التعليم العالي حقّه في لبنان". وشكر لرئيس الجمهورية عنايته واهتمامه بالتفوق اللبناني في مختلف ميادين العطاء.

ثم تحدث الدكتور جعاره، فابرز اهمية النجاح الذي حققه الطلاب الاربعة، المنتمين الى جامعة واحدة، "بوصفه امرا فريدا يحصل للمرة الاولى على مستوى الشرق الاوسط وليس فقط في لبنان"، واعتبر الانجاز "فخرا للبنان" حيث للمرة الاولى كذلك تنجح فيه طالبة من لبنان بامتحان الدخول الى هذه الجامعة الفرنسية، فتكون بذلك الطالبة الحاج هي الاولى بتحقيق هذا الانجاز بهدف تأكيد دور المرأة اللبنانية وحضورها"، مشددا على "انه وفقا لما نردد في نشيدنا الوطني: سيفنا والقلم، فلقد سلّمتهم كلية الهندسة القلم، على امل ان تسلّمهم الجامعة الفرنسية، وهي بمثابة كلية حربية سيف المعرفة، ليستخدموا اقلامهم والسيوف في سبيل خدمة لبنان وليس اي وطن آخر."

ورد الرئيس عون بكلمة هنأ فيها الطلاب الاربعة على تفوقهم، والجامعة اليسوعية على ما تم انجازه في كلية الهندسة التابعة لها، "لأنه يبرز مرة جديدة المستوى التعليمي الذي يميّزها وهو متواصل لبلوغ القمم". وقال: "انّ هذا الانجاز اتى ثمرة جهد مزدوج، للجامعة وللطلاب المتفوّقين في آن."

وتوجّه الى الطلاب الاربعة بالقول: "نأمل ان تعودوا بتفوق الى لبنان." واضاف، مستذكرا صداقات له ممّن تخرجوا من جامعة البوليتكنيك الفرنسية: "ان طلابها هم من النخبة، ولها تاريخ مجيد في فرنسا منذ اسسها نابوليون، من هنا اهمية نجاحكم".

وأمل ان تستمر الجامعة اليسوعية وسائر الجامعات اللبنانية في بلوغ التفوق، "فلبنان بحاجة الى النخب لملاقاة سرعة التطور وتقدم البرامج التعليمية الاكاديمية. ولا بد ان نكون سبّاقين في هذا المجال لتقديم ابداعات جديدة وابتكارات متقدّمة."

بعد ذلك، هنأ الرئيس عون الطلاب فردا فردا وتم التقاط الصور التذكارية. وعبّر الطلاب الاربعة عن امتنانهم الكبير للفتة رئيس الجمهورية وللكلمات التوجيهية والعاطفة التي ابداها تجاههم.