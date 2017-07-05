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جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية

الرئيس عون ينوه بدور الجيش والقوى الامنية ويحذر من تحول مخيمات النازحين الى بيئة للارهابيين

رئيس الجمهورية: احترم الدستور ولاسيما المادة 52 ولن اوقع على اي اتفاق قروض او ديون دون التدقيق به

الرئيس الحريري: لوضع المسائل الخلافية جانباً ولاتخاذ اجراءات امنية استباقية فعالة

مجلس الوزراء يقدّر دور الجيش والعملية الاستباقية التي قام بها ويرفض الاصوات المشككة بدوره





نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعمل الجيش والقوى الامنية في توقيف المخالفين والمرتكبين وحذر من تحول مخيمات النازحين السوريين الى بيئة حاضنة للإرهابيين، داعياً الجيش والقوى الامنية والشعب الى التعاون من اجل مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جرائمهم.

واشار الرئيس عون الى انه سلّم رئيس الحكومة لوائح خاصة تتضمن قوانين صدرت منذ اعوام ولم تنفذ بالكامل كان قد تسلّمها بدوره من رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعيا الى الاسراع في اعداد المراسيم الخاصة بها. كما دعا الى التشدد في ملاحقة التعديات على الاملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

واكد رئيس الجمهورية تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقا كاملا لاسيما بالنسبة الى المادة 52، وانه لن يوقع "اي مرسوم يتعلق باتفاقيات ابرام قروض او ديون على الدولة اذا لم اكن قد درسته واطلعت على تفاصيله ودقائقه."

من جهته، اقترح رئيس الحكومة سعد الحريري وضع خطة امنية تلحظ اجراءات امنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من ايدي مرتكبي حوادث اطلاق النار العشوائي او المخلين بالامن.

كما دعا الرئيس الحريري وزير العدل، الى اعادة النظر ببعض عقوبات السجن المطبقة لاسيما لجهة التشدد بها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والابقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة الى الجنح والجرائم العادية.

مواقف الرئيسين عون والحريري جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، والتي قدّر فيها المجلس دور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف امن اللبنانيين وتهدد امن النازحين. كما اعتبر المجلس ان كل صوت يشكك بصدقية دور الجيش مرفوض.





خلوة بين الرئيسين عون والحريري

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تم فيها مناقشة الاوضاع الراهنة في لبنان، والتطورات التي تشهدها الساحة الاقليمية.





تصريح الوزير الرياشي

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام ملحم الرياشي الى الصحافيين فقال:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران غازي زعيتر وسيزار ابي خليل بداعي السفر.

في مستهل الجلسة دعا فخامة الرئيس الى تفادي الجدال والانصراف الى معالجة الجوهر، مستذكرا واقعة محاصرة محمد الفاتح القسطنطينية فيما كان اهلها منشغلين بالجدال حول جنس الملائكة في جدل بيزنطي لا ينتهي ويصرف الجهد عن الجوهر.

ثم تناول فخامته موضوع التعيينات، فدعا الى استكمالها اداريا وقضائيا وديبلوماسيا متمنيا على الوزراء تقديم المقترحات اللازمة لذلك، كل في ما خص ادارته. وعن الوضع الامني في البلاد لفت فخامة الرئيس الى تزايد الحوادث المخلة بالأمن ومشاركة بعض النازحين السوريين في ارتكابها، وذلك على رغم الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية المعنية.

في المقابل، اضاف فخامة الرئيس، سجلت زيادة في واردات الدولة من الرسوم الجمركية خلال 80 يوما بالمقارنة مع تلك التي سجلت للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة 6.4% على رغم ان حركة الاستيراد من الخارج سجلت تراجعا، ونسبة الزيادة بالأرقام هي 77 مليار و 750 مليون و 63 الف ليرة لبنانية.

ودعا الرئيس عون القضاء الى لعب دور اساسي في الحد من الفلتان الامني بالتنسيق مع القوى الامنية، لان هيبة الدولة تصان من خلال الاجراءات التأديبية التي تتخذ بحق مرتكبي الجرائم والاعتداءات على السلامة العامة. وفيما نوه فخامة الرئيس بعمل الجيش والقوى الامنية في توقيف المخالفين والمرتكبين، وكذلك تسليم القيادات الفلسطينية الى الامن العام خالد السيد المتهم بالتخطيط لعمليات ارهابية مع تنظيم داعش، حذر فخامته من تحول مخيمات النازحين السوريين الى بيئة حاضنة للإرهابيين، مكررا ما كان قد ذكره خلال زيارته الى المقر العام لقوى الامن الداخلي الاسبوع الماضي عن المخاطر الناتجة عن تمدد الارهابيين، داعيا الجيش والقوى الامنية والشعب الى التعاون من اجل مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جرائمهم.

وبعدما اشار فخامة الرئيس الى اهمية اقرار الموازنة ومعالجة مسألة قطع الحساب، ابلغ الوزراء ان رئيس مجلس النواب سلمه خلال الاجتماع في بعبدا لائحة بالقوانين التي صدرت منذ اعوام ولم تنفذ بالكامل لعدم اصدار مراسيم تنظيمية او تطبيقية لها، واشار فخامته الى انه سلم رئيس الحكومة لوائح خاصة تتضمن القوانين المشار اليها، داعيا الى الاسراع في اعداد المراسيم الخاصة بها. كما دعا فخامته الى التشدد في ملاحقة التعديات على الاملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

وابلغ فخامة الرئيس مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقا كاملا وقال: "يعلم الجميع مدى تعلقي بالدستور واحترامي لنصوصه وتقيدي بها، وهذا ما سأعتمده دائما لاسيما بالنسبة الى المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولن اوقع اي مرسوم يتعلق باتفاقيات ابرام قروض او ديون على الدولة اذا لم اكن قد درسته واطلعت على تفاصيله ودقائقه."

وحذر فخامة الرئيس من الاخذ بالشائعات التي تؤثر سلباً على الانتظام العام وعلى عمل المؤسسات ورموزها، لافتا الى ان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة، داعيا القضاء الى ضرورة تحمل مسؤولياته في منع الحؤول دون تمكين مطلقي الشائعات من تحقيق غاياتهم التي ترتد سلبا على البلاد وكذلك الاسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات لاسيما تلك التي تتناول التشهير والقدح والذم واطلاق الشائعات الكاذبة".





الرئيس الحريري

وتحدث دولة الرئيس الحريري فاشار الى ان القوانين التي تحتاج الى مراسيم تنظيمية سوف يتم درسها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، وقال : "منذ فترة نسمع دعوات الى التواصل مع النظام السوري للبحث في موضوع عودة النازحين. ما يهمني في هذا المجال توضيحه، ان هذه المسألة هي من المواضيع الخلافية ذلك ان ثمة افرقاء ينادون بحصول التواصل واخرين يرفضون". واضاف دولــــــــة الرئيس: "نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر ان ذلك من مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها ان تضع خطة آمنة لعودتهم. لقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانبا لاننا قد لا نتوصل الى التوافق حولها، ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء الى التوافق القائم داخل الحكومة".

وعن موضوع التعيينات رأى دولة الرئيس ضرورة ملء الشواغر بعد الاتفاق على احد امرين، اما المضي باعتماد الالية المطبقة منذ اعوام، او ان نعلق العمل بها ونطلب الى الوزراء المعنيين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء وفقا للأصول الدستورية المعتمدة. علينا اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال لتنطلق التعيينات.

واشار دولة الرئيس الى حادثة وفاة اربعة موقوفين سوريين في المستشفى لافتا الى ان علامات استفهام اثيرت حول ذلك لا بد من توضيحها من خلال فتح تحقيق يكشف ملابسات ما حصل ويضع حدا للتساؤلات المطروحة.

وابلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء انه سوف يزور الولايات المتحدة الاميركية في 22 تموز الجاري للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ويزور فرنسا في شهر آب المقبل، وموسكو في شهر ايلول المقبل، على ان يتم تشكيل الوفود التي سترافقه تباعا.

وعن الفلتان الامني المتكرر، اقترح دولة الرئيس وضع خطة امنية تلحظ اجراءات امنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من ايدي مرتكبي حوادث اطلاق النار العشوائي او المخلين بالامن.

كذلك دعا دولة الرئيس وزير العدل الى اعادة النظر ببعض عقوبات السجن المطبقة لاسيما لجهة التشدد بها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والابقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة الى الجنح والجرائم العادية.

واشار دولة الرئيس الى ان مشروع الموازنة يدرس راهنا في مجلس النواب، اما في ما يخص بمسألة قطع الحساب فلا بد من مقاربتها من منطلق توافقي. واشار دولته الى ان ثمة تلازم بين مقاربة مواضيع الموازنة والاصلاحات وسلسلة الرتب والرواتب للحؤول دون زيادة العجز المالي للدولة.

بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي تناولها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وتم درس جدول الاعمال التي اقرت مواضيع عدة فيه، ومنها تعديل النصوص القانونية المتعلقة بقانون نقابة المحررين.

كما اكد مجلس الوزراء تقديره لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف امن اللبنانيين وتهدد امن النازحين، وان كل صوت يشكك بصدقية دور الجيش مرفوض. وستجرى التحقيقات لتثبت ان الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بواجباته القانونية والانسانية".





حوار مع الصحافيين

بعدها، جرى حوار بين الوزير الرياشي والصحافيين:

سئل: هل طُلب من الوزير جريصاتي ان يقدّم ملفاً الاسبوع المقبل الى المجلس حول موضوع مطلقي النار عشوائياً؟

اجاب: ان الوزير جريصاتي اكد انه سيقدم ملفاً حول المسألة خلال 15 يوماً لان التحقيقات تأخذ وقتاً.

سئل: في قضية النازحين السوريين، قال الرئيس الحريري انه سيوضع جانباً لانه هناك خلاف حوله، ولكن ما هو الحل؟

اجاب: ليس من فكرة حالية للحل، لان هناك وجهتي نظر حول الموضوع : الاولى تؤيد التواصل عبر الامم المتحدة، والثانية تؤيد التواصل المباشر بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري. هناك خلاف حول هذا الموضوع وينتظر ان يحسم في الجلسة المقبلة من خلال اعتماد خيار معيّن لتأمين عودة النازحين او تأمين الفترة المتبقية من اقامتهم في لبنان دون مشاكل تذكر.

سئل: هل هذا يعني ان مجلس الوزراء سيعالج هذا الخلاف ويحسمه؟

اجاب: نعم ان المسألة ستعالج من قبل مجلس الوزراء .

سئل: بالنسبة الى التعيينات، ألم يعد هناك من آلية لها؟

اجاب: لم يقل احد ذلك، لقد طرح موضوع الآلية خلال الجلسة وتم الاقتراح ان تتم دراسته بشكل دقيق خلال الجلسة المقبلة او التي تليها، وتوضع بعدها كبند اساسي على جدول الاعمال.

سئل: هل طُرح موضوع الانتخابات الفرعية في جبيل وكسروان؟

اجاب: هذا القرار يعود الى وزير الداخلية ولا يحتاج الى مجلس وزراء.

سئل: ماذا عن طلب انشاء جامعات جديدة؟

اجاب: لم يتم طرح انشاء جامعات جديدة انما قيام فروع جديدة في جامعات موجودة. ولكن هناك مسألة انشاء الجامعة الارثوذكسية الذي ارجىء لمزيد من البحث.

سئل: هل وضع ملف النازحين في عهدة رئيس الجمهورية؟

اجاب: لم يحسم اي شيء في هذا الخصوص، وسيتم العودة الى مجلس الوزراء لمزيد من البحث.

سئل: قيل ان وزراء القوات اللبنانية سيقدمون ملفاً بهذا الشأن.

اجاب: ليس في جلسة اليوم.

سئل: قيل انه تم تكليف اللواء عباس ابراهيم اجراء التفاوض.

اجاب: لم يطرح هذا الامر في الجلسة.

سئل: ماذا عن قانون نقابة المحررين؟

اجاب: انه مشروع قدمناه كوزارة اعلام بالتعاون مع النقابة الحالية للمحررين، ورفعناه كمشروع قانون من خلال مجلس الوزراء الى مجلس النواب. مع الاشارة الى ان ليس جميع العاملين في وسائل الاعلام سينضمون الى النقابة، انما فقط الاعلاميون منهم الذين سيستفيدون من كل التقديمات والحصانات النقابية التي يحق لهم الحصول عليها.

سئل: هل المصورون معنيون بهذه النقابة؟

اجاب: كلا، ان للمصورين نقابة خاصة بهم.



