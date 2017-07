عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تموز 2017

A + A -

الأخبار: وفاة أربعة سوريين من موقوفي عرسال تصعّد الحملة على المؤسسة العسكرية

التحقيق واجب لأجل الجيش



الديار: سجال حكومي حول احالة ملف البواخر الى مديرية المناقصات



البناء: أستانة: تقدّم طفيف في ملفات التهدئة والرقابة شمالاً ومراوحة جنوباً... والمصالحة سورية

استعداد سعودي قطري للمواجهة... غياب الرياض عن قمة العشرين... وبوتين ترامب الجمعة

اشتباك وزاري حول «عودة النازحين» فهل يحسمها رئيس الجمهورية بالتصويت ويرتاح الحريري؟



النهار: طريق سلسلة الرتب والرواتب ليست معبّدة



المستقبل: تسلّم دعوة نظيره الكازاخستاني لحضور «مؤتمر العلوم والتكنولوجيا»

عون: لبنان يتمنّى نجاح مفاوضات آستانة ليعود النازحون بأمان

الجمهورية: أستانا لتثبيت "المناطق الآمنة"

اللواء: غبار وزاري فوق طاولة بعبدا اليوم: سجالات تتقدّم القرارات

الأنوار: كتلة المستقبل تطالب بحصر التعاطي في ملف النازحين بالامم المتحدة

the daily star: Arsal refugees seek UN help for return to Syria



l'orient le jour: Plusieurs dossiers chauds au menu du Conseil des ministres aujourd’hui