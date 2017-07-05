أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 تموز 2017

A + A -

الاخبار: علم وخبر



«الغبي» يُورّط ٤٠ ضابطاً ورتيباً

اكتشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تورّط عدد من ضباطها وعناصرها في قبض رشى من أحد أبرز تجار المخدرات في البقاع حسين المصري الملقّب بـ«الغبي»، مقابل التستّر عليه وعدم توقيفه. وقد فتحت المديرية تحقيقاً استمعت فيه إلى معظم الضباط والعناصر ممن مركز خدمتهم في البقاع، ليتبيّن أنّ معظم هؤلاء قبضوا رشى (مبالغ مالية وهدايا) من المشتبه فيه المطلوب بأكثر من ١٤٠ مذكرة توقيف، والذي أوقفه فرع المعلومات في البقاع مع رجل الأعمال رضا المصري في مقهى يملكه ضابط في قوى الأمن الداخلي، في أيار الماضي.

واستجوب فرع المعلومات الضباط والعناصر المشتبه فيهم بناءً على إفادة «الغبي»، ليعترف بعضهم ويواجَه الذين أنكروا بأدلة تدينهم. وجرّاء ذلك، وقّع قرابة ٤٠ ضابطاً وعنصراً في المديرية، بينهم ضباط وعناصر في فرع المعلومات، على عقوبات مسلكية وتقرر سجن بعضهم.

المعترضون على شميطلّي

تسعى مجموعة داخل وزارة الخارجية، مُعترضة على اقتراح تيار المستقبل تعيين القنصل هاني شميطلي في منصب الأمين العام للخارجية، الى تسويق أنّه سيتم تعيين شخص من خارج الملاك كون شميطلي ليس الأقدم بين السفراء، علماً بأنّ القانون لا يلحظ هذا الشرط. في البداية، حاولت المجموعة الإيحاء بأنّه سيتم تعيين القاضي أيمن عويدات. وظيفة الأخير، واشتراط تقديمه استقالته، أجهضا المحاولة، فانتقل الديبلوماسيون المعترضون على شميطلي (قسمٌ منهم لديه مركز في الإدارة، والقسم الآخر مُتقاعد) إلى بحث إمكانية تعيين أحد مستشاري وزير الطاقة، أحمد عويدات في مركز الأمين العام. مُشكلة عويدات أنه مُجاز في الهندسة، في حين أن من شروط التعيين في السلك الديبلوماسي أن يكون المرشح مُجازاً في الحقوق أو العلوم السياسية وما يُعادلها. في مقابل سعي المجموعة المذكورة، تؤكد مصادر «الخارجية» أنّ قرار تعيين شميطلّي اتُفق عليه بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري.

«روحوا عند سعد الحريري»

يعمل تيار «المستقبل» على تسوية أوضاع موظفي الأمن الذي يعملون في شركة «سيكيوريتي بلاس»، التابعة لآل الحريري، ومعظمهم من بيروت (منطقة طريق الجديدة)، حيث تمّ الاتفاق على أن يدفع لهم شهرياً راتب عن كل شهر متأخر. أما الموظفون من مناطق أخرى، والذين عملوا على حماية نواب من تيار المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار، فلديهم غضب عارم من تجاهلهم، خصوصاً أنهم حين يطالبون النواب بمستحقاتهم، يقولون لهم «روحوا عند سعد الحريري نحنا ما دخلنا»!





البناء: خفايا

خفايا

استغربت مصادر سياسية الحملة الحادّة التي يشنّها بعض الأطراف ضدّ حزب الله على خلفية إعلان الحزب على لسان قيادييه أنه لم نعد وحدنا في مواجهة العدو «الإسرائيلي»، مشيراً أيّ الحزب، إلى أننا سنواجه مع حلفائنا في محور المقاومة أيّ عدوان على لبنان، وتساءلت الأوساط: ألا يعني هذا الإعلان أنّ لبنان بات محمياً من جانب «مجتمع دولي كبير» مثلما كان يطالب دائماً قادة الحملة أم أنّ المجتمع الدولي هو فقط الذي يعمل لمصلحة «إسرائيل»؟

كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ مهلة اليومين التي طلبتها قطر من الكويت وطلبتها الكويت من دول المقاطعة وعلى رأسها السعودية لإنجاز الردّ على الطلبات كانت لاستكمال وصول وتموضع وحدات تركية في قاعدة العديد التركية المجاورة للقاعدة الأميركية، وقد وصل إليها خلال يومين قرابة الخمسة آلاف من مغاوير الجيش التركي بكامل عتادهم القتالي وآلياتهم الثقيلة تحسّباً لأيّ مخاطر تعقب رفض الشروط السعودية...





النهار: أسرار الآلهة



تراشق إعلامي

سجل تراشق إعلامي ما بين مؤيّد للتواصل مع النظام السوري ومعترض عليه في ملف عودة اللاجئين....



ماكينة التقدمي

علم أن الحزب التقدمي الاشتراكي أطلق ماكينته الانتخابية في إشراف القيادي هشام نصر الدين.





الجمهورية: أسرار

خط



رجّح سفير دولة إقليمية أن يبقى خط التواصل البرّي بين طهران وبيروت عبر سوريا مفتوحاً.

ضغط

تمنّى مرجع حكومي كبير على سفراء زاروه تفهُّم الوضع اللبناني وعدم الضغط على السلطة اللبنانية .

نصيحة

نصح سفير دولة كبرى الحكومة اللبنانية بأن تأخذ المبادرة للتفاوض مع النظام السوري في شأن إعادة النازحين.

سيناريو

تابع مسؤول كبير مسلسلاً رمضانياً من حلقاته الأولى حتى نهايته معتبراً أن تعلُّقه به يعود إلى أنه «يُعبِّر تماماً عن واقع بعض مناطقنا» والسيناريو لم يكن مُبالغاً فيه أبداً.

لائحة

خلافاً لما أشاعه البعض، لم تُعِد واشنطن النظر في لائحة العقوبات التي ستُفرَض على شخصيات وقوى لبنانية.

تحقيقات

كشفت التحقيقات مع دفعة أولى من مجموعة موقوفين إنتماء 34 منهم الى تنظيم إرهابي.

ربط

أبدت دولة كبرى صديقة للبنان إنزعاجها من ربط الحكومة اللبنانية قبول سفيرها الجديد بقبولها هي سفيراً لبنانياً آخر.



المستقبل: يقال

إنّ متابعين لمجرى الاتصالات الأوّلية التي بدأت من أجل بلورة خارطة التحالفات الانتخابية لا يستبعدون احتمال حصول تفاهمات انتخابية بين «القوّات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» في بعض المناطق.