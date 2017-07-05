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الأسد: شعبنا أفشل الحرب التي تهدف تفتيت بنيته المتجانسة

5
JULY
2017
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أشاد الرئيس بشار الأسد بالصمود الاستثنائي الذي يظهره الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة الحرب الإرهابية التي ستقرر نتائجها مصير شعوب المنطقة بأكملها.


ووفقاً لوكالة «سانا» للأنباء، استقبل الرئيس الأسد أمس، وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، حيث تناول اللقاء الأوضاع في سورية في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والصمود الاستثنائي الذي يظهره الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة هذه الحرب التي ستقرر نتائجها مصير شعوب المنطقة بأكملها.


وأكد الرئيس الأسد أن الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون خلت، مشيداً بالدور الوطني المهم، الذي قامت وتقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية، عموماً، وخلال فترة الحرب خصوصا، عبر تعزيز الشعور الوطني بالانتماء في مواجهة محاولات بث الأفكار المتطرفة الإقصائية والتمسك بالجذور الوطنية السورية وبسلامة ووحدة واستقرار البلاد.


وجاء استقبال الرئيس الأسد للبطريرك العبسي «بمناسبة توليه منصب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك»، وعبر العبسي وأعضاء الوفد عن ثقتهم بانتصار سورية التي تقود اليوم النضال الإنساني ضد المخططات الرامية لنشر التطرف والإرهاب والفكر الإقصائي المقيت وبعودة الأمن والسلام إلى ربوعها.

الوطن السورية
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