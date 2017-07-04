بالصورة: ما هي رسالة الوزير وهاب للعماد عون

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غرد الوزير السابق وئام وهاب داعياً قائد الجيش العماد جوزيف عون الى اكمال ما بدء وهذه مجموعة التغريدات الداعمة للجيش اللبناني :

- جوزيف عون أكمل ما بدأته وعالج بؤرة عرسال رأفة بأهلها وكلنا معك ولا تلتفت إلى المنافقين

- خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم بالجيش ويريدون أن يأتي لهم الجيش بالصليب الأحمر أو بالقهوه

- كل من يتناول إجراءات الجيش أكان لبنانياً أو غير لبناني سنتولى إسكاته لأن أمن أولادنا أهم من مهرجي جمعيات حقوق الإنسان الدجالة

- الجيش كرامتنا وشرفنا وعرضنا ومطارنا موجود من لا يريد اجراءات الجيش فليرحل

- نستغرب الحملة على الجيش بسبب بعض الموقوفين على أساس أنهم أعضاء جمعية مار منصور الخيريه الجيش خط أحمر ومن لا يحب ذلك الله معو فليغادر لبنان