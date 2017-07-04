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جلسة مجلس الوزراء غداً، مشدودةٌ على وترين: النازحون والكهرباء ...

4
JULY
2017
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جلسة مجلس الوزراء غداً، مشدودةٌ على وترين: النازحون والكهرباء ...

النازحون يجب أن يعودوا إلى وطنهم. آمنين أحراراً ... لألف سببٍ وسبب ... لكن البعض يرفض، لسببٍ واحد: سياسةُ الزواريب.

في الكهرباء الوضعُ مماثل ... هنا، الطاقة يجب أن تعود إلى بيوت اللبنانيين ...بأقل ثمن ... البعضُ الآخر نفسُه، يرفضُ هنا أيضاً... لا طاقة ولا حتى كوة ... المطلوب إفشالُ العهد،  لأسباب انتخابية مكشوفة ... مهما كان الثمن 

بين الاثنين، تمر جلسة الحكومة غداً بلا تعيينات ... فباكورُتها متروكة للجلسات المقبلة ... في انتظار اتفاقٍ على سلةٍ أولى، قد تشمل محافِظَين اثنين، ومفتِشَين اثنين، وعضوين في أوجيرو ... ومراكز أخرى مُمكنة ...

تبقى العدالة ... أقدس قيمةٍ يُمكن للدولة أن تقدمها ... العدالة تعرضت لأكثر من علامة استفهام اليوم ... 

وزير الداخلية تحدث عن ضغوط سياسية على القضاة: مسألةٌ في حال صحتِها، لا شك أن الوزير يعرف أسبابَها ... فهو يعرف أن التشكيلات تعطلت لإبقاء هذا الوضع كما هو عليه من زمن الوصاية ... 

وأن هناك قضاءً واقفاً، صار وقفياتٍ مذهبيةً فاسدةً حتى العظم ... ولا يجرؤ رجلٌ على تسميتها ... 

وأن هناك قضاء واقفاً، لا يزال واقفاً محلَه منذ 15 سنة ... حتى صار مدّعوه أدعياء أثرياء، بل أمراء ! وهو يعرف أكثر ، ونعرف أنه يعرف ... ويعرف أننا نعرف ...

لكن ما لم يعرِفْهُ الوزيرُ المشنوق، أن دركياً من وزارته، كان اليوم يهدد صحافياً تحت قوس المحكمة، حمايةً لقاتل وحش ... هدد الصحافي، بعد أن أشعل سيجارة للوحش... سيجارة ٌواحدة، بعود كبريت واحد ... كان كافياً لإحراق كل القوانين والعدالة والكرامة ...

ما اسم هذا الدركي؟

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