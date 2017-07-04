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بالصور: المحامي طارق شندب يكيل إعلامية لبنانية بالشتائم!

4
JULY
2017
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أثارت التغريدة التي طالبت فيها الإعلامية في تلفزيون المستقبل محاسن الحلبي بسحب الجنسية من المحامي طارق شندب على خلفية انتقاد الأخير لممارسات الجيش اللبناني ومطالبته بتحقيق أممي جدلاً واسعاً. فتعرضت الحلبي لموجة من الشتائم صادرة عن صفحات مناصرة للمحامي شندب، إضافة إلى اتهمات لها بالعهر نشرها على صفحته فيسبوك.

ولم يتوقف مسلسل الشتائم هنا، بل وصل غلى حد مراسلة شندب للإعلامية عبر موقع فيسبوك ونعتها بكلمات نابية.

يذكر أنّ الإعلامية محاسن الحلبي قد نشرت الإهانة عبر صفحتها ثم عادت لحذف المنشور، معلقة:

“اصدقائي انا محيت الرسالة لوصلتني من طارق شندب لان فيها عبارة نابية ومش زابطا حطها عصفحتي، وايضا لان الصديقات تمنو عليي شيلها، هيدي مش اول مرة بيوصلني شي منو وصلني قبل من صفحات عتويتر شي تحت اسم اصدقاء طارق شندب وشي تحت اسم محبي طارق، يبدو انو هو وراهون. على العموم المشكل بالاساس انو هو طلع ينظر وطالب بتحقيق اممي مع الجيش اللبناني في المداهمات الاخيرة بعرسال، طبعا انا انتقدت وهون هو ما قدر يرد الا بعبارات نابية بتشبهو وبتشبه اخلاقو الرفيعة 😁 واذ بعدين بيتواصل معي حدا تيخبرني وبالادلة وبالاحاديث الموثقة انو اخد 17000 $$ من ذوي الموقوفين ال 15 بسجن روميه تيدافع عنون وطار واختفى، وهددهون انو بدو يخلي بشار الاسد يدعس عليهون وبدي يسحبهون محل ما موجودين
طبعا انا ما بيعنيني هيك شرشوح وسخ مدعي الانضباط الديني والدفاع عن حقوق الانسان بس حتى تشوفو صورتو الحقيقية لهيدي الواطي والسافل عحقيقتو”.

جنوبية 

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