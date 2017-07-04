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جريصاتي بعد تكتّل التغيير والإصلاح: سأفضح كل من يتدخل في القضاء (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

4
JULY
2017
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شدد وزير العدل سليم جريصاتي على ان التنسيق الامني مطلوب انما الغطاء السياسي مرفوع على مساحة الوطن، لكن الرئيس ميشال عون استقبل كبار القضاة وقال لهم من يتدخل بالسياسة معكن فأبواب القصر مفتوحة لكم، وانا كوزير عدل ساتدخل ايضا، واذا وصلت الي اي معلومة عن تدخل سياسي سأفضح الوضع، ونحن امام اختيار وعند ورود المعلومة فلن نتهاون بتسمية الامور.

 


وبعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" اشار الى ان الامن فاعل بشرط رفع الغطاء عن المرتكبين كي لا ينشأ قطاع امني عصابي، لافتا الى ان وزارة العدل بادرت بموضوع الخطف والفتل واطلاق النار وتنفيذ العقوبات وبادرت الى تعديل النصوص القانون باتجاه التشديد، كل ذلك يفترض رفع البد عن الامن ومخصصاته والقضاء ومناقلاته.

 


وعن موضوع النزوح، اكد ان المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار والمصلحة تقضي ان يعود النازحون الى بلدهم وهي مصلحة السوريين ايضا، لا محرمات ولا عقد مع الدولة السورية والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي، مشيرا الى ان هناك مناطق آمنة واسعة في سوريا ولا اسباب تعيق العودة، وخطر النزوح كياني.

 

وعن موضوع الموازنة، اكد ان "نعم للموازنة، فدولة القانون اي التزام القانون، والحلول متوافرة ويبقى ان تتوافر النيات ، الحركة السياسية مطلوبة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب".

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