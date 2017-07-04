هذا الأحد.. أيّها الأساتذة، صوّتوا بكثافة للائحة التوافق النقابي

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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

أيها الزملاء الأساتذة في قطاع التعليم الخاصّ، ملتزمين ومؤيدين.

تزامنًا مع الانتخابات النقابية التي ستجري يوم الأحد ٩ تموز ٢٠١٧ من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، نطلب منكم الاقتراع بكثافة والاقتراع بشكل كامل للائحة التوافق النقابي التي تضم أسماء المرشحين، وعدم التأثر بأي من الشائعات.

وهذه أسماء المرشحين:

- رودولف عبود

- انطوان مدوّر

- شربل دميان

- رفيق فهد

- مايا مطر

- الان منيّر

- شربل حامض

- عبد الرحيم حوماني

- ابراهيم يونس

- وليد جرادي

- إهاب نافع

- جمال الحسامي

للمراجعة في أية معلومة يرجى التواصل على هذه الأرقام:

محافظة الشمال: ايلي سلوم 03958082

محافظة الجنوب: شربل نداف 70135124

محافظة جبل لبنان: ايلي زوين 70228484

محافظة بيروت: سهيلة يزبك 03332563

محافظة البقاع: برندا القرى 03687116

محافظة عكار: رياض موسى 03061257

مراكز الاقتراع:

محافظة جبل لبنان: المدرسة المركزية -جونيه

محافظة الجنوب: مدرسة دوحة المقاصد-صيدا

محافظة بيروت: ثانوية علي بن ابي طالب-المقاصد-الأشرفية

محافظة البقاع: المدرسة الوطنية الأميركية -كسارة

محافظة الشمال ضمنها عكار: ثانوية روضة الفيحاء-طرابلس