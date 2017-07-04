هذا الأحد.. أيّها الأساتذة، صوّتوا بكثافة للائحة التوافق النقابي

بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:
أيها الزملاء الأساتذة في قطاع التعليم الخاصّ، ملتزمين ومؤيدين.
تزامنًا مع الانتخابات النقابية التي ستجري يوم الأحد ٩ تموز ٢٠١٧ من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، نطلب منكم الاقتراع بكثافة والاقتراع بشكل كامل للائحة التوافق النقابي التي تضم أسماء المرشحين، وعدم التأثر بأي من الشائعات.
وهذه أسماء المرشحين:
- رودولف عبود
- انطوان مدوّر
- شربل دميان
- رفيق فهد
- مايا مطر
- الان منيّر
- شربل حامض
- عبد الرحيم حوماني
- ابراهيم يونس
- وليد جرادي
- إهاب نافع
- جمال الحسامي
للمراجعة في أية معلومة يرجى التواصل على هذه الأرقام:
محافظة الشمال: ايلي سلوم 03958082
محافظة الجنوب: شربل نداف 70135124
محافظة جبل لبنان: ايلي زوين 70228484
محافظة بيروت: سهيلة يزبك 03332563
محافظة البقاع: برندا القرى 03687116
محافظة عكار: رياض موسى 03061257
مراكز الاقتراع:
محافظة جبل لبنان: المدرسة المركزية -جونيه
محافظة الجنوب: مدرسة دوحة المقاصد-صيدا
محافظة بيروت: ثانوية علي بن ابي طالب-المقاصد-الأشرفية
محافظة البقاع: المدرسة الوطنية الأميركية -كسارة
محافظة الشمال ضمنها عكار: ثانوية روضة الفيحاء-طرابلس