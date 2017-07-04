اللواء ابراهيم ينبه من مكمن امني ـ عسكري خطير!

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اشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "الخلية الارهابية التي اوقفها الامن العام الشهر الفائت انطوت على عوامل كلها جديدة، بعضها ايجابي والآخر سلبي. كما حملت مؤشرات تنذر باخطار بعضها يوجب معالجة سياسية. فاذا فشلت يعني اننا مضطرون الى عمليات امنية وعسكرية دقيقة وحساسة. اما الايجابي منها فهو ان الشبكة الإرهابية تشكلت من عناصر غير لبنانية. وهو ما يؤكد ان لبنان ليس بيئة حاضنة للارهاب والارهابيين رغم بعض التهور السياسي الطائفي والمذهبي الذي يصدر من هنا او هناك. وهو ما يؤكد ايضا صواب خيار استراتيجيا الامن الاستباقي الذي اعتمدها الامن العام منذ عام 2011 برصد الارهاب وتعقبه ومكافحته في كل الاتجاهات وتتبع مصادر تمويله".



وفي حديث لابراهيم في العدد السادس والاربعون من مجلة "الامن العام"، اشار الى انه "مقارنة مع غيرنا من الدول التي تعتبر اهدافا للارهاب، فإننا سجلنا نجاحا استثنائيا في مجال ضمان السلم الداخلي والاستقرار رغم تسجيل نسبة ارتفاع الجرائم والحوادث بين الناس التي بالطبع تستدعي اجراءات جذرية مشددة وقوية من الاجهزة الامنية والعسكرية، كل بحسب صلاحياته ودوره في حفظ الامن في الداخل وعلى الحدود، وهذا هاجس امني كبير".



ونبّه من "مكمن امني ـ عسكري ينصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، ويُراد منه استدراج لبنان واللاجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما لا يريدونه من مواجهة يحرصون على تجنبها على الدوام لاسباب سياسية وعسكرية وامنية تتصل اتصالا وثيقا وشديدا بملفات اقليمية ودولية. وهي تلقي بثقل اضافي في وقت يئن فيه لبنان اساسا وعلى كل المستويات من اعباء النزوح السوري".



ولفت الى ان "ثمة مؤشرات خطيرة كمنت في اهداف هذه العمليات. للمرة الاولى ننجح في توقيف شبكة كانت في صدد ضرب سلسلة اهداف في آن. كان مقررا على سبيل المثال الضرب في مدينتي طرابلس والنبطية. واذا كان ذلك يؤكد ما كررناه على الدوام بأن الارهاب لا يميز بين فريق وآخر او منطقة واخرى، الا انه ينبىء بمرحلة جديدة متميزة ستكون طبيعتها من العمليات العشوائية لزعزعة الدولة ككل. وهذا يستدعي حساسية امنية ارفع وادق واعلى أولا لحماية لبنان، وثانيا لأن الجميع يعرف ان الجيش والقوى الامنية يعملون بطاقتهم القصوى وفي ظل نقص في العديد والعدة. لكم ان تتخيلوا في ما لو نجح الارهابيون في شن عملياتهم ضد الاهداف الموضوعة وبينها رجال دين، بأي حال سيكون لبنان والجهد الذي يستوجب بذله لاعادة الثقة بالبلد خصوصا واننا على ابواب الموسم السياحي الذي نعمل ليكون ناجحا ومستقرا امنيا".



في العدد تقارير عن اقرار قانون جديد للانتخاب وتأبين اربعة نواب من برلمان 1972 قانون 1960 الذي الغاه القانون الجديد يعرضون تجربتهم مع القانون السابق الذين انتخبوا في ظله، ومقابلة مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف يؤكد قدسية البزة العسكرية، داعيا الى العودة الى خدمة العلم التي رأى فيها خميرة الوحدة الوطنية.



كذلك في العدد مقابلة مع سفير بريطانيا هوغو شورتر الذي يقول ان تأجيل الانتخابات النيابية من شأنه التأثير على مساعدات حكومته للبنان.

ويتضمن العدد ملفا عن النازحين السوريين مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عن اولويات وزارته، الى تقارير اقليمية عن مرحلة ما بعد تحرير الرقة وخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام في المنطقة، ويتناول العدد ايضاً برنامج الامن العام لجبه الكوارث والاخطار الاستثنائية، وتحقيق عن مركز برج حمود للرعايا السوريين، الى مقابلة مع الفنان روميو لحود عن تجربة 60 عاما في الفن، وتحقيق عن تكريم اب السينما اللبنانية جورج نصر في مهرجان "كان" السينمائي، وتحقيق عن السلوك العدواني لدى اللبنانيين في ضوء جرائم الفترة الاخيرة. الى تحقيق اقتصادي عن القطاع الزراعي الذي ينتظر استقرار المنطقة.



وفي العدد الابواب الدائمة: احصاءات الشهر والوثائق المزورة، صفحات من لبنان، الفنون والثقافة والاصدارات، التغذية،الرياضة والتسلية.