الانتخابات في موعدها والعلاقة مع القوات استراتيجية .. كنعان من بكركي: نطالب بالحسابات وسننجز الموازنة

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زار امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي واستعرض معه الملفات السياسية والاجتماعية والاصلاحية.



وعقب اللقاء قال كنعان "تشرفت بلقاء سيدنا، وكانت مناسبة لعرض وتقييم المرحلتين السابقة والمقبلة. وقد ثمّنا انجاز قانون الانتخاب الجديد، على الرغم من الملاحظات حوله، لكننا قطعنا شوطاً كبيرا باتجاه تمثيل اصح وباتجاه البدء بالتفكير الجدّي بكيفية الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون اي تفكير بأي نوع من انوع التأجيل لانه خط احمر".

واشار كنعان الى ان البحث تطرّق الى الانجازات المرتقبة، خصوصاً ان اهم ما لدينا لتقديمه للبنانيين هي الموازنة، بعد 12 من غياب الانفاق القانوني، والعجز وصل الى 7 مليار دولار ويتنامى سنوياً بوتيرة عالية، ما يعني ان الجمود الذي نشهده سيكون اكبر اذا لم نضع حداً لهذا التفلّت. وقال " يحكى عن الفساد والهدر، ونسمع العديد من المسؤولين والزملاء النواب الذي يتحدثون عن ذلك، والسؤال هو كيف نوقف هذا المسار؟".

اضاف " اليوم بتنا على باب قوسين من اقرار الموازنة في لجنة المال، وفي حين يتحدّث البعض عن ان النقاشات اخذت وقتاً، فجوابنا أن من المعيب لو لم تأخذ الوقت الكافي لاجراء الرقابة البرلمانية، لان المجلس النيابي ليس باش كاتب، بل عليه المراقبة والسؤال عن كيفية واسباب انفاق الاموال، ونسأل في هذا السياق، الا تستأهل موازنة 24 الف مليار 24 يوماً من النقاش والتدقيق؟ وجوابنا انها تستأهل ذلك واكثر. من هنا، لقد شارفنا على انهاء العمل، والمطلوب عدم وضع حواجز امام اقرارها، والحسابات المالية ليست حاجزاً على هذا الصعيد، بل مطلب دستوري. والمطلوب من الحكومة ووزارة المال ان تقارب دستورياً وقانونياً هذا الملف، وان نتمكن معاً في نهاية شهر تموز بالخروج ببشرى الى اللبنانيين بأنه بات لديهم موازنة واعتمادات شفافة، والتزام من الادارات والمجالس والصناديق والوزارات المختصة بسقف معيّن بالانفاق. لان العمل السياسي يتطلّب وجود بلد ودولة، وهذا يتطلّب شعباً قادراً على تأمين لقمة عيشه بكرامة ومستقبل اولاده".

وتابع كنعان" عرضنا كذلك لملف سلسلة الرتب والرواتب، وهو مطلب مزمن، والناس وعدوا منذ العام 1997 به، والمشروع موجود في المجلس النيابي منذ 5 سنوات. فهل نكون مجدداً امام مسرحية جديدة؟ فكلنا على علم بالعوائق والتمويل وحقوق بعض القطاعات وضرورة انصاف المتقاعدين. ومن هذا المنطلق، لا بد من ايجاد حل، وهو لا يتم في الجلسة، بل قبلها، لذلك، فالمطلوب حركة سياسية جدية ومسؤولة وواعية لنتوصل الى نتيجة ولا تطلق الوعود امام الناس من دون ان تتحقق. وكلني امل، بأنه بعد لقاء بعببدا، وبظل الاجواء الايجابية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، والاصرار الذي لدى الرئيس ميشال عون لانجاز الملفات الوطنية، كلّني امل بتذليل الصعوبات معاً مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وكل الكتل، لانها ملفات لكل اللبنانيين".

ورداً على سؤال عن العلاقة مع القوات اللبنانية قال كنعان " البعض لا يفهم طبيعة العلاقة التي هي استراتيجية. وفي داخل الحزب الواحد، من تيار وقوات وكتائب ومستقبل، هناك تبادل للاراء والافكار، تخرج الى العلن احياناً، وتبقى داخل الابواب المغلقة احياناً. ومن موقعي ومعرفتي وما لي من صدقية لدى الرأي العام اؤكد ان لا عودة الى الوراء في العلاقة بين التيار والقوات، واوعا خيّك".