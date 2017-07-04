من هو الذي وصفه الوزير ملحم الرياشي بـ "الكلب"؟!

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كتب وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قصة كلب إسمه "جف".



ومما جاء في القصة: "اعرف كلباً اسمه جف، نعم جف من حرفين فقط، جيم وفاء، مع انه جعاري ولا يعرف معنى الوفاء"..

وأضاف: "في يومٍ من الأيام، صحا جف من نومه وظنّ انه شخصية عظيمة ونسي انه يأكل العظام العفنة وبقايا النفايات وإلا ما كان جعاري وكان أصلي… اذاً ظنّ جف انه يفهم، اي بيفهم… وعلى جميع المخلوقات ان تسمعه حين يقول، وتنصت اليه حين يتحدث.. لكن جف لا يحسن الا العواء والحسد ولحس الطعام عن اقفية الموائد، وجف هذا يرتشي بسهولة وبثمنٍ بخس، فأي عظمة تأتيه ولا همّ من أين أتت، يأكلها بأنيابه القذرة ويبيع صاحبه فوراً"..



وتابع: "وتروي الحكاية ان جف عاش أيامه هكذا كلباً جباناً، يحلم ويحسد ويحقد ويحاول السير على قدمين… علّه يصبح إنساناً”!. ملاحظة: “لهاث جف كريه حتى الموت".