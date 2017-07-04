يوم أمس الاثنين، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الشابة ميراي عقيقي ابنة الـ 29 عامًا (مواليد حراجل) مع دعوات للصلاة من أجلها إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة أدت الى دخولها المستشفى بحال خطرة.

الشابة ميراي وخلال عودتها من عملها تعرضت لنوبة على الطريق فتوقف قلبها النابض بالمحبة لأكثر من 30 دقيقة ما أدى الى توقف عمل الدماغ ودخولها المستشفى وهي في غيبوبة لا مخرج منها.

ولكن اليوم، سلمت ميراي الروح، تاركة ضحكتها وعفويتها وصفحة ميرايات. رحلت ميراي التي حملت هموم من حولها ومن رسمت البهجة في القلوب

(جديدنا)