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عسكريان «يهندسان» عملية «ضبط» سيارة على طريق الضبية فجراً

4
JULY
2017
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على طريق المارينا في الضبية، «قطع» عسكريان «جلسة حميمة» بين المهندس أ.ن. واحدى الفتيات، اثناء قيامهما بدورية قرابة الساعة الرابعة فجراً، حيث«ضبطا» السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق. ولان رئيس الدورية «ما بدّو يبهدلون»، سمح لهما بالانصراف من دون ان ينظم بحقهما اي مخالفة بعدما تبين بان الفتاة لا تحمل هوية. 
 
لم تنته القضية عند هذا الحد، ف«الحبيبان» كشفا بدفعهما مبلغ مئة الف ليرة للعسكريين كرشوة لينفي الاخيرين هذه التهمة امام المحكمة العسكرية الدائمة التي استجوبتهما بجرم التماس مبلغ مئة الف ليرة مقابل تغاضيهما عن ضبط وقمع كل مخالفة من قبلهما، فيما قررت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله محاكمة الراشي غيابيا لعدم مثوله.
 
في افادة العريف الاولية اعترف بان أ.ن. عرض عليه مبلغ خمسين الف ليرة للتغاضي عن تنظيم مخالفة بحق الفتاة التي كانت برفقته فاجابه حينها «ال50 ما بتكفي نحنا تنين»، في اشارة من العريف الى زميله رئيس الدورية، وقد نفى العريف هذا الامر ليوضح زميله وهو برتبة مؤهل وكان حينها برتبة معاون اول، بان الضبية كانت من ضمن نطاق عمل الدورية وهو توجه الى الضبية بعدما انهى تمركزه في الدكوانة بطلب من غرفة العمليات للتجوّل في المنطقة.
 
ويضيف المؤهل رئيس الدورية انه عندما اطلع على اوراق السيارة العائدة للمهندس تبين له بانها صحيحة ولدى طلبه من الفتاة هويتها ابلغته بانها لا تحملها، وان الاخيرة قالت له ان لديها قريب في الدرك فلم يشأ حينها«يبهدلهم» فسمح لهما«بان يفلّو».
 
ولكن ما هو السبب الذي دفع بمهندس الى القول بانه دفع لكما مئة الف ليرة كرشوة، فرد المؤهل بانه لو كان كلام المهندس صحيحا لمثل امام المحكمة مضيفا بانه«ما شفت ولا سمعت العريف يطلب مالا من المهندس»، نافيا ان يكون قد هددهما باحالتهما الى «مخفر حبيش».
 
واصدرت المحكمة مساء حكما قضى بالاكتفاء بمدة توقيف المدعى عليهما العسكرية السابقة التي تفوق العشرين يوما.
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