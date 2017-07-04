مقتل مصمم عملة «داعش» الذهبية طعناً

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أفاد مصدر عراقي في محافظة نينوى أن واحدا من أبرز مصممي عملة «داعش» الذهبية تمت تصفيته على أيدي مسلحين مجهولين غرب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة «السومرية نيوز» العراقية، إن «مصمم عملة داعش، وهو أجنبي يحمل جنسية عربية، قتل مساء الأحد (أول من أمس)، وسط قضاء تلعفر، بعد أن ترصد له مسلحون مجهولون أثناء خروجه من أحد المنازل التي استولى عليها وسط القضاء»، موضحاً أنه «تلقى طعنات عدة بالسكاكين في مناطق مختلفة من جسده».

وأضاف المصدر أن «مصمم عملة (داعش) الإرهابي، كان ضمن مجموعة من الأجانب، انتخبهم ما يسمى بديوان بيت المال، ليضعوا تصميما لما يسمى بعملة (داعش) الذهبية، وتبدأ من الدرهم والدينار الذهبي»، مشيرا إلى أن «التنظيم كان قد شرع العام الحالي بتداول العملة في نطاق محدود من مناطق سيطرته».