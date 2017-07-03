توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على بحنس الطبي والبحث مستمر عن متورطين اخرين

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صـدر عـن المـديريـة العــامة لقـوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقـات العامـة

البـــلاغ التــــالـي:

تقوم مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بالتحقيق مع ثلاثة من المشتبه بهم بالاعتداء على قسم الطوارىء في مستشفى بحنس والجسم الطبي العامل فيه، وهم كل من:

_ ج . س. ( مواليد عام 1983، لبناني)

_ م . م . ( مواليد عام 1985، لبناني)

_ ج . م . ( مواليد عام 1984، لبناني)

وقد اتخذ أحد المصابين من مستخدمي المستشفى صفة الادعاء الشخصي على هؤلاء.

كما تقوم بالتحقيق مع مطلق النار الذي أصاب المصور ريمون مجاعص في بتغرين والذي كنا قد أعلنا عن توقيفه سابقاً.

تستمر التحريات لتوقيف سائر المتورطين باشراف القضاءالمختص.