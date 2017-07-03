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ورشة استعادة الدولة دولةً تبدو وقد أقلعت

3
JULY
2017
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مقدمة نشرة ال OTV:

 ورشة استعادة الدولة دولةً، تبدو وقد أقلعت ... خطة بعبدا 22 حزيران صارت سلسلة من المشاريع المعدة للتنفيذ ... بدءاً من جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع ...


لكن مشهداً آخر لا يزال شاذاً ... ألا وهو استمرار سلوك الميليشيات والمافيات لدى بعض الزعران ... في ظل تقاعس بعض المعنيين من عدليين وأمنيين ...


مشهد لا يمكن أن يستمر ... ويستحيل أن يكون أو يظل مقبولاً... خصوصاً وسط إجماع وطني على بناء دولة ...


خصوصاً حين يصير الكيل بمكيالين ...


ففي إحدى البلدات تنفذ غارة أمنية معززة، ضد خيمة قماش ... بينما في جريمة بحنس لا يزال الجناة يجلسون كل مساء على شرفات منازلهم، يضحكون على الضحايا وعلى الدولة ...


مهزلة تذكر بصدور قرار ظني يتهم شركة ميقاتي بسرقة المال العام ... من دون أن يكتشف أهل الدولة يومها، مكان تبليغ المدعى عليه ... بعد عقد على اتهامه ...


المهزلة نفسها يحاول أحدهم تكرارها في بحنس ... لكن في عهد يؤكد للمتقاعسين والمتخاذلين ... وربما المتواطئين، بأن زمن المهازل قد انتهى ...


لماذا هذا الكلام؟ الجواب في النشرة المسائية.

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