حمدان: كلما زرت فخامة الرئيس يتأكد لي دقة المسؤولية الوطنية

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عرض فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوضاع السياسية العامة في البلاد مع أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، الذي أوضح بعد اللقاء أنه تداول مع فخامته في عدد من المواضيع الراهنة محلياً وإقليمياً.

وقال:" كلما زرت فخامة الرئيس واستمعت إلى وجهة نظره من مسار الأوضاع، كلما تأكدت لي دقّة المسؤولية الوطنية التي يتحملها فخامته في هذا الظرف بالذات، وحرصه على مصلحة جميع أطياف اللبنانيين كي يكون صوتهم مسموعاً في بعبدا.

وقد لمست اليوم، كما ألمس دائماً حرصاً وتصميماً واضحين على استمرار العهد في عملية الإصلاح والتغيير، ولا سيما في لجهة مكافحة الفساد ووقف التطاول على حقوق الدولة ومصالحها من أي جهة كانت.

وكانت مناسبة نقلت فيها إلى فخامته التهاني بنجاح العملية العسكرية الاستباقية التي قام بها الجيش مؤخراً ضد الإرهابيين الذين باتوا يشكلون خطراً إضافياً على الوجود اللبناني، ما يفرض على الجميع الوقوف خلف مؤسسة الجيش وقائدها والتشديد على ضرورة تعاون اللبنانيين مع المؤسسات الأمنية للدولة، كي يكونوا فريقاً واحداً لمكافحة الإرهاب.

وخرجت بعد اللقاء مع فخامته بانطباع بأن لبنان سوف يجتاز بخير وسلام هذه المرحلة الصعبة الراهنة، كما حصل في مرات سابقة".