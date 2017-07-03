القصر الجمهوري يتدخل لحلّ أزمة مطمر برج حمود

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عُلم انّ اجتماعاً عقد في القصر الجمهوري لحلّ أزمة مطمر برج حمود، حضره كلّ من: وزير البيئة طارق الخطيب، المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيّدة كلودين عون روكز، مستشار الرئيس للشؤون الهندسية المهندس انطون سعيد، وممثلين عن: مجلس الانماء والاعمار؛ الإستشاري، والمتعهد، خبراء من وزارة البيئة وممثل عن وزارة الطاقة والمياه.

وقد تمّ عرض المشكلة للوصول إلى حلّ سريع، إذ انّ رئيس الجمهورية يريده بأسرع وقت، وتمّ الإتفاق بين الأفرقاء على:

- ضرورة إنجاز السناسيل لضبط ردم النفايات، إذ انّ النفايات التي كانت تسحبها مياه البحر كانت بسبب تعثّر إقامة السناسيل

- حلّ مشكلة الروائح الكريهة من خلال محطات للتكرير، وقد تعهّد المتعهد بتركيبها في أول أيلول، وقد تمّ شراء المعدات المطلوبة من الخارج بانتظار وصولها وتركيبها.

- ضرورة إزاحة أنابيب النفط التي تعترض تنفيذ السناسيل

- متابعة تسريع انشاء محطة التكرير لحلّ أزمة روائح الصرف الصحي

- فرض على المسالخ والمصانع الإلتزام بالشروط البيئية والصحية.