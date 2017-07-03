حفل تدشين معمل الجية الجديد للمحركات العكسية برعاية رئيس الجمهورية. باسيل ممثلاً الرئيس عون": الادارات اللبنانية اثبتت قدرتها الذاتية على اقامة المشاريع المنتجة بأقل كلفة"

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ابي خليل:" افتتاح معمل الجية، هو ضمن خطة طوارئ

لنصل الى 24 ساعة تغذية بالكهرباء."

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُمَّثلا بوزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل، حفل تدشين المحركات العكسية في حرم معمل الجية الحراري (افتتاح معمل جديد لتوليد الطاقة الكهربائية)، حضره النائب محمد الحجار ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وزير البيئة طارق الخطيب، أكرم مشرفية ممثلا وزير المهجرين طلال ارسلان، اندريه السرنوك ممثلا النائب جورج عدوان، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي ممثلا راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، الوزير السابق ماريو عون، قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وأعضاء مجلس ادارة وعمال ومستخدمين، المنسق العام لهيئة التيار الوطني الحر في الشوف بدري سالم، رئيس قطاع المهن الحرة في جمعية المشاريع الاسلامية المهندس احمد نجم الدين ممثلا الجمعية، رئيس اللقاء التشاوري في اقليم الخروب محمد صبحي عبد الله وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية ومشايخ من الطائفة الدرزية ورؤساء بلديات مخاتير وشخصيات، وممثلَون عن شركتي BWSC و MEP.

وكان سبق الحفل وصول الوزير باسيل، حيث أدت له ثلة من عناصر قوى الأمن الداخلي التحية، ثم قام بعدها يرافقه الوزير ابي خليل والنائب الحجار وحايك ومهندسون من المعمل والشركات المشغلة، بقص شريط افتتاح المعمل، ثم قام بجولة في ارجائه وأقسامه.

ثم ازيح الستار عن لوحة تذكارية عن تاريخ المعمل والاحتفال برعاية رئيس الجمهورية.

الوزيرباسيل:

بعدها انتقل الى موقع الإحتفال الذي استهل بتقديم من الزميلة نانسي صعب، ثم تحدث الوزير باسيل فقال :" نحتفل اليوم وأياكم في إطلاق مشروع كهربائي جديد، مشروع طاقة جديدة، نقدمه نحن وأياكم للبنانيين، ثمرة تعب وعمل مضنٍ، توصلنا الى أن ننشئ بعد أكثر من 20 عاماً في لبنان، معملا كهربائيا جديداً، وهذا يدل على أمرين، أولا على تقصير كبير لدى الدولة اللبنانية، عندما لا تستثمر الدولة في القطاع الكهربائي، والذي هو قطاعَ دائماً متنامٍ، والطلب فيه متزايد، فلا يمكن أن يكون الانتاج أقل من تطور الطلب، وإلا حكما النتيجة هي "عتمة"، "عتمة دقيقة" أو "عتمة ساعات"، النتيجة تكون عتمة، وإتكال المواطن على موارد بديلة، تكون سببا لكلفة اضافية عليه، فهذ ا هو المؤشر السيء"،

"أما المؤشرالجيد، هو أن الدولة بدأت تعطي إنتاجاً ونتائج للمواطن. فاليوم سمعت خلال جولتي القصيرة من المدير العام للكهرباء أن الانتاج هو حوالي 2150 ميغاواط حالياً، بينما في السنوات الثلاث الماضية لم نكن نتخطى 1500 او 1700 ميغاوات، وهذا دليل على أن الدولة تنتج أكثر، وأكيد ليست في سرعة النمو والطلب الموجود، وان هذا الامر الذي نحن بصدده اليوم يضعنا أمام وقائع وحقائق يجب ان نقولها للمواطن كما هي،

أولا : إن هذا المشروع يدُل أن الإدارة اللبنانية أي الوزارات اللبنانية قادرة أن تقوم بمشاريع بقدرتها الذاتية، الشيء الذي حصل نقاشا طويلا حوله في البلد وكانت الفكرة انه لا يمكننا ان ننفذ بمشاريع الا عبر المؤسسات الدولية، لأن التمويل اقل كلفة، ولأنه عبر مجلس الإنماء والإعمار والصناديق وغيرها، يكون هذا الشيء اسرع. بالعكس، تبين اليوم أن هذا المعمل أخذ وقتاً سريعاً بالنسبة للمشاريع التي تتم عبر الصناديق الدُولية، وكلفة تمويله اقل، لأن هناك تمويل دولي له من مصارف خاصة بفوائد متدنية جدا، وبنتائج فَعَالة، أكان لناحية كلفة المعمل أو كلفة الإنتاج."

تابع " إن الحقيقة الثانية والأساسية، واعتقد من هنا يجب ان يكون سبب احتفالنا، لأن كل دولة وكل ادارة، تستطيع أن تُنفِّذ مشروع، المهم اذا كان المشروع منتجا ومفيد ام لا، واعتقد أنه في مقاربة بسيطة، يمكننا أن نرى ان هذا المشروع كلفته على الكهرباء وعلى المؤسسة وعلى المواطن، هي حوالي (10 سنتا) بالكيلو وات ساعة، مع كلفة التشغيل والصيانة، ومع كلفة الإستهلاك الإستثماري، وبالتالي هذه الكلفة التي هي 10 سنتا في الكيلوواط ساعة هي اكيد متدنية بالنسبة للكلفة الإجمالية المتوسطة لكهرباء لبنان، والتي هي 14.1 سنتا كيلوواط بالساعة، وهذا يدل ايضاً على ان هذا المشروع كان فعالاً، لأنه يُخفض الكلفة الإجمالية لمؤسسة كهرباء لبنان.

أضاف:" وأن أي مشروع إستثماري ثاني للدولة، يجب أن يقع تحت هذا المعيار، ويجب ان يكون أقل من الكلفة الإجمالية التي تتكلفها لمؤسسة كهرباء لبنان وتدخل فيه الدولة ومن هنا يجب ان نعلم ان النقاش الكبير الذي يحصل في البلد على كلفة البواخر، فما هو المعيار الذي يجب ان نأخذه؟

وقال :" هذا المعمل من خطة الكهرباء التي أقرت سنة 2010. قانون الكهرباء الذي يمول هذا المعمل كان سنة 2011. وفي سنة 2012 أُطلقت المناقصة. وفي العام 2013 بدأ العمل بتنفيذ المعمل. نحن في العام 2017 اليوم وهذا معمل صغير، سريع التركيب، وقد استغرق تنفيذه ثلاث سنوات ، كان يمكن أن يأخذ وقتاً أقل لولا بعض العراقيل، انما هذا معمل منذ وقت مناقصته، وحتى وقت تشغيله من 2012 الى 2017، خمس سنوات فالذي يقول انه يمكننا ان ننفذ معملا على الأرض بسرعة كبيرة، يكون يغش الناس، فقد يستغرق اقل من خمس سنوات تشييده، ولكن ليس سنتين او ثلاثة، لذلك فإن كلفة هذا المعمل تم تمويله من الدولة عبر مصارف خاصة، وبالتالي ان بالفيول المتوفر لا اعتقد انه بإمكان القطاع الخاص ان يبني لنا اقل من هذه الكلفة، فأكيد ان كلفة القطاع الخاص ستكون اكثر من ذلك، لذلك فإن اي قطاع خاص يريد ان يعطينا الكهرباء، بواخر اوغيره، يفترض ان تكون اكثر من 10 سنتا حتى تكون مبرراً للقطاع الخاص حتى يستمثر، والدولة حتى تقبل به، أكيد يفترض أن تكون اقل من 14 سنتا، حتى يكون يخفض الكلفة على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى المواطن. وأن هذه المعادلة التي على اساسها اليوم الدولة والحكومة تُقرر كيف يُمكن أن تستثمر في الكهرباء وكيف تقدم الكهرباء للناس على أساس هذه الأرقام. وعلى الدولة ان تقبل ان تكون الكلفة اكثر من 10 سنتا، وعليها أن ترفض إلا أن تكون تحت 14 سنتا".

تابع:" ومن المؤكد أنه عندما نذهب الى الغاز الطبيعي، هذه الكلفة تنخفض اكثر بكثير ويمكن ان تصل تحت الـ 10 سنتا، فمن أجل ذلك على لبنان ان يتحول الى انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، وعندها يكون هناك وفرا كبيراً على المواطن، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال للناس، وكل ما هو غير ذلك هو تشويش للحقيقة، وتشويه لذهن الناس وللحقيقة، والتي آمل من الحكومة وخصوصاً بعد إعلان الوثيقة في بعبدا، حيث أصر الجميع على أن ننكب على إنتاج المشاريع المفيدة للناس، ان تذهب الحكومة بسرعة وتحسم أمرها في كيفية ماذا ستفعل في هذا الموضوع، وليس على أساس مزايدات كلامية ولا على اساس تشويه للحقائق، بل على أساس حقائق علمية، من خلالها نؤمن للمواطنين كهرباء اكثر وبكلفة اقل. وهذه هي كل قضية الكهرباء، وكيفما حُضّرت المناقصة، المهم أن تكون المناقصة شفافة، أكانت عبر ادارة المناقصات، او عبر كهرباء لبنان كما يسمح القانون، أوعبر اي وسيلة مسموحة بحسب القوانين والأصول، تتم المناقصة وتكون شفافة، فتتأمّن منها هذه النتيجة العلمية الرقمية البسيطة، والتي على أساسها تؤمن الدولة للناس حقوقهم وكهرباء اكثر، وكل ماهو غير ذلك، يكون يُضيع لنا جهدنا ووقتنا ويكلف الدولة اللبنانية أموالا لا تُحتسب بالسنوات، بل بالدقائق، فكل دقيقة عندما نقول كلفة الكهرباء مليار ونصف دولار بالسنة على الخزينة تقريباً، ومليار وسبع ماية مليون دولار على المواطن و6 مليار غير مباشر على الاقتصاد، فلنحسب بالثانية قيمة خسارتنا من جراء الكهرباء، ولنحتسب بالثانية مدى توفيرنا على الناس، وكل مشروع إضافي نقوم به، هكذا يجب أن تكون محاسبة الجهات التي خلفه على أساسه. هذا مشروع كهرباء ندشنه اليوم، وقد اصبح حقيقة. هل هناك أحد من اللبنانيين أو من الخبراء اللبنانيين المحَليين أو الدوليين تَحدث عن أي عيب في هذا المشروع أكان عيباً مالياً أو تقنياً اوغيرذلك؟ هكذا يُحاسب فريق سياسي أو وزير أو مدير او أي مسؤول عن مشروع إذا اخطأ أو أصاب به. وهذا المشروع يمكننا ان " نشوف الحال به" بأن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان انجزوه بكلفة متدنية للبنانيين، لناحية البناء والتشغيل وان كل ما هو غير ذلك هو تشويه للحقيقة".

أضاف " اليوم اخبرونني بالشيء الذي كنا نُحذر منه، انه عندنا كهرباء لا نستطيع ان نصرفها في لبنان، لأن هناك خط المنصورية لم يشتغل بعد. البعض يقول لي ان هذا الكلام ليس وقته وليس انتخابي، وكل كلام حقيقي هو بوقته، وكل حقيقة هي بوقتها، وأن غش الناس هو الذي ليس بوقته. عندما نبهنا منذ اربع أو خمس سنوات، لا تكذبوا على المواطنين وتغشوهم بموضوع الصحة من خطوط التوتر العالي، فخط المنصورية اليوم لو كان "شغالاً" لكان هناك ساعة زيادة كهرباء للبنانيين، لأن هناك إمكانية لانتاج كهرباء لا يتم تصريفها بسبب خط المنصورية. وان عرقلة خط المنصورية يجب ان تتوقف حتى يُنفذ هذا الخط، ليُعطي سَاعات كهرباء اضافية. وايضا الذي يريد أن يعطي كهرباء للبنانيين عليه أن يكون ذلك بالعمل الحثيث والمتابعة والجهد وليس بالكلام الذي ليس له طائل".

تابع:" نحن اليوم في لبنان امام ذهنيتين، ذهنية العمل والانتاج من جهة، ومن جهة اخرى ذهنية الكلام الذي يرمى من الذين ليس لديهم مسؤولية لاتجاه الحقيقة ولاتجاه المواطنين. اليوم نحن أمام ذهنية العمل وذهنية الكلام، واعتقد أنه حتى نستطيع الانجاز جميعا يجب أن نكون مسؤولين ان كنا معارضة او سلطة، لأن الذي يريد أن يغش الناس ويوقف مشاريعهم، عليه ان يتحمل المسؤولية. لا نستطيع اليوم أن نعمل اعادة ثقة بالدولة للبنالنية اذا لم يكن يواكبنا اعلام حر، ولكن مسؤول. حر حيث يكون لديه حرية الكلام وحرية فتح الملفات وتناول الجميع ولكن تحت سقف الحقيقة. فكل ما هو خارج سقف الحقيقة يكون عندها يخالف الحرية ويطال حرية الآخر. للأسف ان الاعلام اليوم مُصاب جزء منه وبعض الاعلاميين بأمراض كثيرة لا تسمح لنا أن نقوم بمعركة حقيقية ضد الفساد، لأنه يصبح كل الناس فاسدين. نعمل معركة حقيقية للإنجاز والانتاج، لأنه يصبح عندما تقوم بأي مشروع تصبح متهماً، لأنك انت في المواجهة وعليك تأمين الكهرباء من منطلق مسؤوليتك، أكان هناك انتخابات أم لا، واني اعتقد ان الاشخاص الذين يعملون من أجل تأمين الكهرباء، يقومون بهذا الشيء منذ الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و1015 و2016 و2017، وسيستمّرون بذلك في الاعوام القادمة، فهل نوقف إجراء الانتخابات في لبنان، لأن هناك من يعمل لتأمين الكهرباء والمياه والنفط؟ فهذا ليس استثماراً انتخابياً، بل هو استثمار للمواطن اللبناني حتى يأخذ حقوقه. لا يمكننا أن نُحول جُهد يقوم بهَ مسؤولَ واجب عليه أن يقوم به، حتى يؤمن للمواطنين حقوقهم بالكهرباء والمياه، فَنُحوله الى أنه إستثمار انتخابي، ويصبح الأمر انه ممنوع تأمين الكهرباء قبل الانتخابات، وبعد الانتخابات ممنوع تأمين الكهرباء لأن هناك دورة انتخابية أخرى، لذلك كيف يمكن أن ينمو البلد ويَعمر؟ وكيف يمكننا ان ننفِّذ الانتاج؟ اليوم الاعلام المفروض عليه ان يواكب الدولة بإعادة الثقة، لأن هناك مرض حقيقي، هناك أناس تكره نفسها، وليس فقط تكره غيرها، تريد أن تُهَدم كل شيئ، وتعمل على هدم لبنان وسمعته، فأنا اقول لكم ان مسؤوليتنا جميعاً من أعلى الهرم في الدولة اللبنانية والى أسفلها، ان لا نسمح للفساد والفاسدين وعلينا مهاجمتهم عندما يتثبت لنا اي مخالفة يقومون بها، ولكن عندما اي عمل منتج تطاله سهام الظلم والإحجاف، عندها ما من أحد يتشجع على العمل او الإنتاج في لبنان، وحقيقة يصبح الذي يملك الأموال في لبنان، يصبح متهماً وانه "حرامي" . ونحن في اقتصاد حر، لا يمكننا ان نصب حقدنا على كل من هو ناجح ومعه مال وكل من ينتج، المهم ان يكون خاضع للقوانين، وأن يكون منزهاً ومجرداً عن الفساد، فعندها نكون نطال اي انسان أكان معه مال ام لا، وان معيار إتهام الناس يجب أن يكون الحقيقة فقط، وعندها نستطيع نحن والاعلام المسؤول القيام بمعركة ناجحة لمَنع الفاسدين من العمل وان لا يفسدوا في الدولة، وبالمقابل تشجيع المصلحين والاصلاحيين، وخصوصاً عندما يُثبتون بمشاريع متتالية ان كل ما قيل كان كاذباً."

وتابع باسيل " أريد توجيه سؤال كنت سألته في معمل الذوق، واليوم أسأله في معمل الجية. الكلام الذي أُشيع عن معملي الذوق والجية، والسمسرات والهدر داخلهما؟ اليوم اصبح هناك معمل ، وكلفته والحقائق كلها معروفة، فمن يتحمل مسؤولية هذا الكلام؟ كان هناك إساءة لناس عمِلوا بكل ضمير وقدّموا افضل مشروع للدولة اللبنانية وبأرخص الأسعار، فمن يُحصِل لَهم حُقوقهم وشَرفهم وكَرامتهم، بعد كل الإهانات والإساءة التي تعرضوا لها؟ على اللبنانيين ان يعرفوا التمييز بين الذين يَعَملون، ومن يطلق الإتهامات زورا؟ اليوم تشكل محطة إضافية بعد محطة مرت منذ أسبوعين، ومحطات ستأتي لاحقا، سنثبت فيها أنه مازال هناك في لبنان وزراء ومدراء وسياسيين وموظفين " أوادم" وأصحاب نزاهة وكفاءة، ويعملون لصالح الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، ويُقدمون افضل المشاريع. وهذه الحقيقة نريد كل يوم تثبيتها بالعمل والإنجاز، وهكذا نكون نُقدم الخير للبنان واللبنانيين ونحقق آمالهم، ونكون على مستوى وعُودنا لهم، بأننا نحن موظفين لديهم ومسؤوليتنا ان نعمل لصالحهم ولمصلحتهم. وهذا هو اليوم العبرة من هذا المشروع، والذي أهنئ بإسم رئيس الجمهورية وزير الطاقة ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على هذا الإنجاز، ونطالبهم بالمزيد، لأن المطلوب كثير جدا. وكما أُنجز معملين، يمكننا ان نبني 10 معامل، والدولة اللبنانية قادرة ان تبرهن ان لديها ابناء أكفاء، هي قادرة ان تخرج اللبنانيين من العتمة بالإصرار الذي نملكه، فكلما كان هناك تطاول على الاشخاص "الأوادم" واصحاب الكفاءة في الدولة، يبقى هذا سلاح بيدهم لمتابعة معركتهم بإنتاج الكهرباء وازالة الظلمة عن اللبنانيين، وهنا أعتقد أن النصر سيكون شريك اللبنانيين جميعا بكل مناطقهم وبكل طوائفهم واحزابهم، وبذلك نكون انتصرنا للبنان ولكل اللبنانيين".

الوزير أبي خليل

ثم تحدث الوزير أبي خليل فقال :" لقاؤنا اليوم ليس تكراراً بروتوكولياً لحفل تدشين معمل الذوق الجديد الذي قمنا به منذ أسبوعين، بل هو محطة جديدة وإنجاز جديد من ضمن خطة طوارئ وضعها معالي الوزير باسيل عام 2010، وكانت تقتضي مع إكتمالها بمعملي الذوق الجديد والجية الجديد ومعمل دير عمار الجديد، أن نصل الى 24 على 24 ساعة تغذية بالكهرباء. وهذا الإنجاز يأتي من ضمن ورقَة سياسة قطاع الكهرباء، التي هي دستورنا الكهربائي اليوم، وهي تُعَالج كُل القطاعات الفرَعية بالكهرباء وليس الإنتاج فقط، الذي نتكلم عنه بإستمرار فهي تعالج ايضا القِطاع الفَرعي للنقل المُهم وجداً، والذي أنجزنا حتى اليوم المشاريع كافة فيه، التي كانت واردة من ضمن خطة الطوارئ، على أمل أن تكون لنا مواعيد قريبة لتدشينها الواحدة تلو الأخرى، حيث سنبدأ بمحطة الضاحية الجديدة التي ستخدم مناطق واسعة من ضاحية بيروت الجنوبية، وتبدأ بالحَدث وأطراف الحازمية والضاحية بأكملها، وصولا الى الشويفات، والتي سيأتي بعدها محطة الأشرفية التي تخدم جزء كبير من العاصمة، وبعدها محطة البحصاص التي تخدم جزأ كبير من مدينة طرابلس، ونسعى لإطلاق محطة المارينا في وقت قريب"، لافتا الى ان كهرباء لبنان تُنفذ محطة في صيدا وفي بعلبك"، مشيرا الى انه مع اكتمالهما في منتصف العام المقبل 2018، نكون عندها زدنا قدرة انتاجية وقدرة تحويل ونقل على الشبكة بحوالي 1200 ميغا وات، وتبقى عقدة المنصورية التي تحدث عنها معالي الوزير باسيل، والتي يجب تنفيذها وحلّها."

أضاف " لدينا ايضا قطاع التوزيع، الذي هو قطاع مُهم جدا، وفيه حصل تجربة ناجحة، وهي اول تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أظهرت شركات مقدمي الخدمات نجاحات واسعة في مناطق كثيرة، وتَمكنوا من تَخفيض الهَدر التقني وغيره، حيث بلغ المجموع سنة 2010 ، 49% ، واليوم انخفض الى 20 %، ونأمل أن نصل الى 6% مع اكتمال الشبكة الذكية، الذي هو معدل الدول المتطورة ، فلو انجزت هذه الشبكة بوقتها المطلوب، نتيجة العرقلات التي جرت بسبب الأزمة السياسية التي مررنا بها، كنا وصلنا الى 24 على 24 بدون ان تكتمل القدرة الانتاجية . أنا لا اقدم هذا السرد كي أجد الاعذار، لأننا نحن نطلب الأعذار من الآخرين نطلبها، ممن عرقلوا وتقاعسوا ومن أهملوا، إنما اقدم هذا السرد لأقول ان الخطة الإقتصادية الشاملة التي أصَرَّيت عليها معاليك، وأصر عليها فخامة الرئيس، وأقرتها وثيقة بعبدا، والتي الكهرباء هي خطة قطاعية مهمة منها، هي خطة منجزة وموجودة وقيد التنفيذ، ولَم تَعد تَحمُل مُمَاطلة تنفيذها بالسياسة أو أن تربط بملفات أخرى، وليس أقلها الانتخابات النيابية. وكما تفضلت معاليك، لأن هناك نيّات بَاتوا أصحابها يُعلنون عنها. يعني أننا سمعنا احد المتنورين يقول منذ ايام، ان تأمين الكهرباء 24 على 24 هو رشوة انتخابية للمواطنين، هل يمكن ان يكون سياسي أو شخص طبيعي او غير طبيعي واضح الى هذه الدرجة؟؟. "

وقال :" القصة كلها هنا، منعنا من الإنجاز، ومنع الكهرباء عن المواطنين، حتى يصوروننا بصورة تشبه كثيرا، لا هو انجاز بسجلهم، وما في إلا مشبوه بمسيرتهم، فلم يلتفتوا ابدا للمصلحة العامة، بل يلتفتون دائما للمصلحة الخاصة، واليوم هناك انتخابات نيابية قادمة، وقانون النسبية، وسوف يتمثل كل واحد بحجمه الطبيعي، فلم يعد هناك أحجاماً منتفخة، او غبن مفرط بحق جماعات، فاليوم لأول مرة في منطقتنا التي نحبها كثيراً، ومنذ 91 سنة نقوم بإنتخابات سوف نتمثل فيها كلنا، فهذه المنطقة التي نتعايش فيها كُلنا ، كل الديانات والمذاهب والأحزاب والتيارات، سوف نجري انتخابات وسنتمثل فيها كلنا جميعا، انما هذه الإنتخابات المقبلة فيها عدة تحديات وحتى موعدها، تحديات آنية وسريعة ووقت الانتخابات، رفع مستوى التمثيل ورفع مستوى المشاركة الانتخابية والتي كنا نشكو من تدّنِيها هنا، اليوم لم يعد هناك من اعذار، لأن كل صوت أصبح له فعاليته، فلم يعد هناك صوت ضائع، واصبح هناك بطاقة مُمغنطة، وهي تمكن الفرد الانتخاب عن بعد، مع العلم اننا نحن نحب ان يعود الجميع الى قراهم والعيش فيها، لأن قرانا قريبة من بيروت، لكن هذا التحدي يجب أن نحمله. كذلك هناك تحد ثان بعد الانتخابات النيابية وهو المحافظة على التمثيل الشعبي، والذي اصبح يقتضي نظرة ونهجاً جديداً في الخدمة العامة، نهج عصري يَعلم حاجات المنطقة والبلد وخصوصيتها، ويحولها الى مشاريع ويعمل على تنفيذها، فهذا هو نهج العمل الذي ننتظره، وهذا الأمر هو منذ العام 2010 بتوجيه واضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم مطلق من معالي الوزير باسيل، حيث وضعنا المخططات التوجيهية العامة لكل القطاعات المعنية فيها وزارة الطاقة بالمنطقة، وحولناها الى مشاريع، وبدأنا بتنفيذها، ومنذ العام 2012 وحتى اليوم، كانت منطقة الشوف وعاليه يحصلون على نسبة مهمة من موازنة الموارد، وهذه المشاريع نُفذت وتُنفذ، وأنني اكيد مع مشاريع السنة والمشاريع المخصصة لسنة العام 2018 مع تنفيذها، نكون أوصلنا الى منطقتنا أعلى مستويات الخدمة العامة والبُنى التحتية في البلد، مشيرا الى ان الحاجات كبيرة والامكانات محدودة"، لكن الوعد الذي أطلقته اليوم، هو وعد يُقاس بالوقت وبالفعالية وبالمشاريع التي توضع."

وختم " هذا هو نهجنا، وكما نَجح في الكهرباء، اليوم ولدينا معمل جديد، وكما نجح في السياسة، حيث هناك قانون انتخابي جديد يمثل الجميع، كذلك سينجح وسيحقق كل طموحات اللبنانيين بالكهرباء والمياه والنفط".

حايك:

ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة- المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك فقال:" أمس احتفلنا بتدشين معمل جديد في الذوق واليوم في الجية وغدا محطات تحويل جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، وصولا الى تنفيذ جميع المشاريع المخطَط لها والتي ستنقل لبنان تدريجيا إلى وضع مستقر على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي".

وأضاف "المعمل الجديد هو عبارة عن وحدات إنتاجية بقدرة إجمالية 78 ميغاوت تعمل على 4 محركات عكسية متوسطة السرعة بقدرة إفرادية 18 ميغاوات، إضافة الى عنفة بخارية لتحسين المردود تولد طاقة إجمالية بقدرة 6 ميغاوات. أما المردود (overall electrical efficiency) فيتخطى الـ 48%. كذلك فإن هذه الوحدات معدّة لتعمل على الغاز الطبيعي لدى توفره. ومن الناحية البيئية، أطمئن أهالي المناطق المجاورة للمعمل انه تم التعاقد مع استشاري عالمي للتأكد من مطابقة هذا المعمل للمعايير البيئية المحلية والعالمية، إضافة الى التعاقد مع استشاري عالمي آخر لإجراء تقييم بيئي للمعمل القديم. وقد بدأ المعمل بإنتاج الطاقة منذ أواخر شباط الفائت وهو ينتج حاليا مع معمل الذوق الجديد 276 ميغاوات، مما يرفع التغذية الكهربائية حوالي ثلاث ساعات إضافية على جميع الأراضي اللبنانية. وحاليا تتخطى القدرة الإنتاجية وللمرة الأولى الـ 2000 ميغاوات، ولكنها بالطبع لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الذي يتجاوز الـ 3000 ميغاوات، فنحن في سباق مع النمو السكاني والاقتصادي، دون ان ننسى عاملا مهما للغاية وهو النزوح السوري الذي يستهلك قسما كبيرا من القدرة الإنتاجية."

وتابع حايك "في جميع الأحوال فإن هذا الصيف سيكون بالتأكيد أفضل كهربائيا من فصول الصيف السابقة في جميع المناطق اللبنانية بفضل المشاريع التي تم تنفيذها، وذلك في حال لم تطرأ أي أعطال غير مرتقبة على الشبكة او على معامل الإنتاج، حيث من المرتقب ان تكون التغذية بالتيار الكهربائي بمعدل حوالي 21 ساعة يوميا في بيروت الإدارية وتتراوح بين 14 و18 ساعة في سائر المناطق، ويعود هذا التفاوت الى محدودية القدرة على تصريف الانتاج في بعض المناطق وهذه المشكلة تنتهي بشكل نهائي بعد إنجاز محطات التحويل وخطوط النقل الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا. فهدفنا هو الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار في التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتاحة، وذلك نظرا للتأثير الكبير لهذه السعلة الحيوية في الحياة اليومية للمواطنين وفي النشاط الاقتصادي في البلد. كذلك، كلما تم الإسراع في تأمين طاقة إضافية على الشبكة سواء من المعامل العائمة او على البر أو عبر الاستجرار، فإن ذلك سيؤدي الى تزويد المواطنين بتغذية إضافية بالتيار الكهربائي".

وأشار الى انه "لا بد من التذكير في هذا السياق بالمخطط التوجيهي للإنتاج والنقل الذي يحدد المشاريع التي يتوجب تنفيذها خلال الـ 15 سنة القادمة من معامل إنتاج ومحطات تحويل رئيسية وخطوط نقل، والذي رفعه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يوم أمس إلى معالي وزير الطاقة والمياه لعرضه على مقام مجلس الوزراء في أقرب فرصة. وبالتالي فإن النهوض بقطاع الكهرباء لم يعد بحاجة إلى دراسات تقنية وخطط تنفيذية إضافية، بل الى قرار سياسي جامع من أجل تنفيذ الخطط الموجودة."

وختم موجها الشكر الى الذين "ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز: زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل ومعالي الوزير الأستاذ آرثيور نظاريان ومستشاريهما على دعمهم ومتابعتهم. والشكر أيضا لمعالي وزير الطاقة السابق المهندس جبران باسيل الذي لولا إصراره وحزمه لما كنا ندشن اليوم وفي المستقبل القريب هذه المشاريع الإنمائية التي تشكل جزءا من "ورقة سياسة قطاع الكهرباء"، آملين استكمال هذه الخطة بجميع محاورها الـ 42 مع معالي الوزير ابي خليل وصولا الى تأمين كهرباء مستدامة للمواطنين على جميع الأراضي اللبنانية."

مولود:

وكانت كلمة للمدير التنفيذي لشركة Middel East Power, coo المسغلة للمعمل الجديد المهندس يحي مولود فأشار الى ان كلفة تسغيل وصيانة معملي الذوق والجية هي الأقل بين المعامل الأخرى، مؤكدا ان الشركة عملت لؤل نهار بالتعاون مع المخلصين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصا مديرية الانتاج، حتى تخطينا العوائق والتحديات كافة، لافتا الى ان الوحدات في المعمل تعمل منذ اكثر من اربعة اشهر بأقصى طاقاتها، مشددا على المنافسة الشريفة لنتمكن من تحسين ظروف العيش لوطننا لبنان.

وختاما القى مدير المشروع باسم شركة Bswc المنفذة للمعمل الجديد.