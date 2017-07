عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 تموز 2017

A + A -

الديار: كيف وقع خالد السيّد في «المصيدة»... وما هي خطة تفجير المطار؟

هكذا استيقظ اللواء ابراهيم على رنين الهاتف : «العصفور وقع...»



الأخبار: «عين الحلوة» يلفظ الإرهاب



الأنوار: التحقيق باسباب حريق مخيم النازحين بالبقاع

البناء: وزارة المخابرات الإسرائيلية تُطلق النقاش حول حرب استباقية ضدّ حزب الله... رغم مخاطر الفشل

مسؤول عسكري روسي: الحرب الفاصلة مع داعش ستكون في دير الزور ويخوضها الجيش السوري

لبنان يواجه مخاطر دعوة السعودية بنهاية مهلة قطر الدول العربية للاختيار بين الرياض والدوحة



النهار: ضغوط على الحكومة للتفاوض مع دمشق

الجمهورية: عجز سياسي في مواجهة خطر النزوح

اللواء: ملفّ خلافي الأربعاء: هل تفاوض الحكومة دمشق لإعادة النازحين؟





المستقبل: الحريري يُثني على «بيروت عبر الزمن»

the daily star: Qatar to reply to demands as escalation feared



l'orient le jour: « À Mossoul, nous étions encerclés par la mort »