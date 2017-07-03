أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 تموز 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استهجنت أوساط سياسية تهجّم بعض الأطراف التي تدور في فلك قوى 14 آذار على الجيش اللبناني بعنف على خلفية العملية النوعية التي نفذها يوم الجمعة الماضي في عرسال محبطاً مخططاً إجرامياً للتكفيريين يستهدف الجيش والمدنيين، واستغربت عودة الخطاب المذهبي المقيت في تصريحات تلك الأطراف، والتي تؤكد أنّ هؤلاء يروّجون للفكر التكفيري الإرهابي ومخططه بإحداث الفتن، الأمر الذي يوجب وقف هذا الخطاب قبل استفحاله لما له من تداعيات خطيرة…!

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية عربية إنّ صحيفة «الجريدة» الكويتية هي بوق «إسرائيلي» للترويج لما تفكّر فيه «إسرائيل»، ويتمّ تزويدها بالتقارير التي تريد «إسرائيل» الاعتماد عليها بالاستناد الى جهة إعلامية عربية، وإنّ كثيراً من وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تنفق عليها «إسرائيل» نفوذاً ومالاً أحياناً للغرض نفسه. فكلما اقتبس «الإسرائيليون» عن جهة إعلامية يجب الانتباه لوجودها على هذه اللائحة. ودعمت المصادر استنتاجها بما قالته صحيفة «يديعوت احرونوت» عن علاقة المخابرات «الإسرائيلية» بصحيفة «الجريدة»، في إشارتها إلى تقرير عن مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله في لبنان…

النهار: قضاء أم دائرة؟

لم يجب أحد

أهالي البقاع الغربي وراشيا إذا ما كان الصوت التفضيلي لديهم سيعتمد وفق القضاء، أم وفق الدائرة الانتخابية للقضاءين معاً...

تسوية نفعية

قال نائب سابق إن ما يجمع الأفرقاء السياسيين في لبنان هو المصالح وليس المبادئ بعدما دخلوا في تسوية نفعية....



الجمهورية: أسرار

ربط

أبدت دولة كبرى صديقة للبنان إنزعاجها من ربط الحكومة اللبنانية قبول سفيرها الجديد بقبولها هي سفيراً لبنانياً آخر.



دعوة

دعت السفارة الفرنسية الى إحتفال 14 تموز في قصر الصنوبر من دون أن تكون الدعوة موجّهة بإسم السفير وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1975



مشاركة

لوحظ وجود مشاركة سياسية شبه جامعة في العيد الوطني الأميركي رغم أنه جرى في فقرا.



مقاطعة

لاحظ مراقبون مقاطعة نواب حزب من أقضية شمالية مناسَبةً غير سياسية ما فُسِّر على أن هذا الحزب لا يريد إغضاب حليفٍ له لأن خصم حليفه يرعى الإحتفال.



دراسة

أجرى مرجع سياسي دراسة هادئة ومتأنّية لتفاصيل القانون الإنتخابي وفوجئ بأن التقديرات التي وُضعت قبل القانون لناحية حجم المقاعد التي ينالها متفاوتة الى حدّ كبير مع النتائج التي يمكن أن يفرزها القانون عملياً.



خطة

قال نائب في مجلس خاص إن أزمة النفايات ستعود قريباً، ولا بشائر لعملٍ جدّي لتنفيذ خطة مستدامة.

المستقبل: يقال

إنّ أوساطاً وجهات ديبلوماسية عدة في بيروت عبّرت خلال الساعات الأخيرة عن ارتياح دولها الكبير لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض لزجّ لبنان في «الحروب الميليشياوية» المندلعة في المنطقة.