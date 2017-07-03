الهدوء الامني في طرابلس نتيجة الانجازات الامنية للجيش

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دموع الأسمر-

ارخت العملية الامنية الاستباقية الناجحة بامتياز للجيش اللبناني في مخيمات عرسال بظلالها على لبنان عامة وطرابلس خاصة التي سارعت فاعلياتها وقياداتها كافة الى اصدار بيانات التهنئة والاشادة بما اعتبرته عملا بطوليا انقذ لبنان من براثن الارهاب المجرم ومن مخطط تدميري اعدته المنظمات الارهابية التكفيرية.



وفيما كان الجيش اللبناني ينفذ عمليته الامنية في عرسال،كانت عناصر الامن العام اللبناني تتابع مهامها في تفكيك خلايا ارهابية وتوقف متهمين ومتورطين بالتواصل مع منظمات ارهابية احدهم (ط.غ) وآخر في محيط البالما نصبت له كمينا حيث كان يحاول الفرار، وسبق ذلك ان فكك الامن العام العديد من هذه الخلايا في طرابلس ومناطق شمالية اخرى، اضافة الى دور آخر لشعبة المعلومات ولآمن الدولة وكافة الاجهزة الامنية التي اظهرت في الآونة الاخيرة نجاحا لافتا في التنسيق وتبادل المعلومات كانت من نتائجها كشف الخلايا والبؤر الامنية المنتشرة في اكثر من منطقة شمالية.

ولعلها من المرات القليلة التي يجمع فيها الطرابلسيون على موقف واحد حيال الانجازات الامنية الاخيرة للجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد فيه المنطقة اندحارا للمنظمات الارهابية التكفيرية في سوريا اضافة الى ما شهدته في عرسال من افشال لمخططهم الجهنمي الذي رسمته للساحة اللبنانية.



وحسب المصادر الطرابلسية ان قيادات المدينة ترى ان الساحة الطرابلسية تحظى بالامان والاستقرار بفضل دوريات الجيش اللبناني على مدار الساعة وتمنح المواطنين الاطمئنان الى ان امنهم ممسوك وهذا ما جرى ترجمته خلال شهر رمضان وايام العيد الامر الذي جعل الاسواق تشهد حيوية غي مسبوقة بحركتها التجارية وانتعاشا اقتصاديا بفضل ما اشاعته دوريات الجيش والاجهزة الامنية من سهر على راحة المواطنين.



واعتبرت مصادر اخرى ان هذا الامان ارعب المتضررين ممن كانت لديهم نيات مبيتة خاصة حين تمكنت الاجهزة الامنية من ملاحقة المخلين بالامن والذين افتعلوا احداثا اتخذت طابعا فرديا في عدة احياء ومناطق في المدينة خاصة في شهر رمضان حيث لفتت الانظار هذه الاحداث الفردية ونجح الجيش والاجهزة الامنية في تطويقها وتوقيف فاعليها وغالبيتها كانت عبارة عن استعمال السكاكين والعصي والقليل منها استعمل فيها الرصاص لكن ما استطاع الجيش من ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم دون ان يؤثر ذلك على حياة المدينة ومواصلة حركتها وتدفق المواطنين من كافة المناطق الشمالية الى السهر والتسوق في المدينة.



ازاء ذلك رأت مراجع طرابلسية ان طرابلس كلها وقفت بجانب الجيش اللبناني والاجهزة الامنية دائما وفي احلك الظروف وبديهيا ان تكون اليوم الى جانب الجيش في معركته ضد الارهاب سواء في جرود عرسال اوفي الداخل اللبناني اينما وجد هذا الارهاب رغم اصوات نشاز لقلة قليلة لا يمكن ان تكون ممثلة للنسيج الطرابلسي ولا للنسيج اللبناني الوطني،واشارت هذه المراجع الى ضرورة اتخاذ اجراءات بحق من يتطاول على لبنان الوطن ونسيجه وعلى جيشه لان هذا التطاول لا يندرج الا في سياق الخيانة العظمى.



من جهة ثانية لفتت هذه المراجع الى ضرورة مواصلة عمليات الضبط لمخيمات النازحين السوريين التي سبق ان اشير الى بعضها ان تتحول الى بؤر امنية خطيرة لا يعرف متى تنفجر وفي اية لحظة تأتيها الاوامر الخارجية لضرب الساحة اللبنانية وان عملية جرود عرسال هو المسار الصحيح لتجنيب لبنان خطر المخططات الارهابية التكفيرية.



وكانت رابطة اصدقاء الجيش في الشمال قد اصدرت بيانا حيت فيه قيادة الجيش وقائده العماد جوزيف عون وهنأته بالعملية الامنية النوعية واستنكرت التعرض للجيش اللبناني مؤكدة التمسك بدور الجيش درع الوطن وحامي كل اللبنانيين والاستمرار في مكافحة الارهاب.